Video: Keuken Kampioen Divisie start 2021 met wereldgoal Kevin Jansen

De middenvelder kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten, nadat hij zelf goed druk had gezet op het middenveld van Helmond Sport. Jansen zag doelman Stijn van Gassel te ver voor zijn doel staan en beproefde zijn geluk. De bal vloog vanaf een meter of veertig over de kansloze keeper heen het doel in.

FC Dordrecht kon de droomstart in Helmond echter niet verzilveren. De ploeg verloor uiteindelijk met 5-3 en blijft laatste met 11 punten.

Almere wint tweede periode

Almere City won de thuiswedstrijd tegen De Graafschap gewonnen. Thomas Verheydt tekende in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor het enige doelpunt: 1-0.

Almere City is na de zege zeker van de winst van de tweede periodetitel en mag dus aan het einde van het seizoen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie deelnemen.

Almere City blijft ook in de race om rechtstreekse promotie. De formatie is na de winst op De Graafschap in punten gelijk gekomen met koploper SC Cambuur, dat zondag op bezoek gaat bij Eindhoven. De Graafschap staat derde, met voorlopig acht punten minder dan Cambuur.

