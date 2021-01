Video: Keuken Kampioen Divisie start 2021 met werelduithaal Kevin Jansen

De middenvelder kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten, nadat hij zelf goed druk had gezet op het middenveld van Helmond Sport. Janssen zag doelman Stijn van Gassel te ver voor zijn doel staan en beproefde zijn geluk. De bal vloog vanaf een meter of veertig over de kansloze keeper heen het doel in.

FC Dordrecht kon de droomstart in Helmond goed gebruiken. De ploeg ging de korte winterstop in als hekkensluiter.