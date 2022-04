Van Bronckhorst houdt hoop ondanks ’grote teleurstelling in kleedkamer’

„Door die late treffer was de teleurstelling natuurlijk groot in de kleedkamer”, verklaarde Van Bronckhorst na afloop van het door oud-PSV’er Angeliño besliste duel in Leipzig. Vastberaden ging de voormalig Feyenoord-trainer verder. „Maar we zijn pas halverwege en we hebben eerder karakter getoond in een return voor eigen publiek. Dat is wat we volgende week weer moeten doen.” Eerder dit seizoen maakte Rangers al een 1-0 verlies tegen het Portugese Braga goed.

Van Bronckhorst vond de nederlaag tegen Leizpig niet bepaald verdiend. „We speelden heel erg goed. De spelers van Leipzig hebben natuurlijk altijd de kwaliteit om iets te creëren, maar we maakten ze het heel moeilijk. Na rust waren we nog comfortabeler aan de bal en hadden we zelf ook nog kunnen scoren.”

Van Bronckhorst won als voetballer een Europese prijs. Met FC Barcelona veroverde hij in 2006 de Champions League. „Je krijgt niet vaak de kans om een Europese finale te spelen, dus we moeten er met z’n allen vol voor gaan. We hebben met Rangers in het verleden heel veel geweldige Europese avonden gehad in ons eigen stadion. De fans zullen ons hoe dan ook de ambiance bieden die we nodig hebben. Dan zullen mijn spelers ervoor moeten vechten.”

Bekijk ook: Angelino pijnigt Van Bronckhorst en Rangers in Europa League

Volgende week donderdag wacht op Ibrox de return. De winnaar van het tweeluik staat in de finale op woensdag 18 mei tegenover de winnaar van het duel tussen West Ham United en Eintracht Frankfurt. De Duitsers wonnen de eerste ontmoeting met 1-2.