Jan Wouters: ’Ik had posters met Van Hanegem op mijn kamer hangen’

Over zijn favoriete doelman hoeft Wouters niet lang na te denken. „Hans van Breukelen. Ik stuur hem wel vaak een berichtje om hem eraan te herinneren dat ik het meest tegen hem heb gescoord als keeper van PSV. Dan antwoordt hij alleen: ’Vieze vuile Utrechtse teringlijer’. Hans is de beste keeper met wie ik heb gewerkt.”

Wouters’ achterhoede bestaat uit: de centrale verdedigers Ronald Koeman en Frank Rijkaard en linksback Giovanni van Bronckhorst. „De rechtsback zal niet veel mensen wat zeggen, maar is Jorginho uit mijn Bayern-tijd.”

Op dat moment staat Van Hanegem overigens al lang op het A4’tje. „Ik was sowieso eerst een fan van hem en had posters met Willem op mijn kamer hangen. Mijn sokken droeg ik ook omlaag. Totdat mijn vader zei dat ik daar vanwege mijn kromme poten mee moest stoppen”, zegt de ex-international.

„En in één keer sta je dan bij FC Utrecht met hem op het trainingsveld. Ik stond stijf van de zenuwen en durfde hem bijna niet aan te kijken. Na de eerste pass- en trapoefening zei hij dat ik niet zo moest nadenken, maar het gewoon moest doen. Hij stelde me gerust, maar als het hem niet zinde schopte hij je met hetzelfde gemak doormidden. Zijn hele manier van doen en laten beviel me wel. Gemeen zijn als het moet en niet tegen je verlies kunnen.”

Van Hanegem wordt geflankeerd door Lothar Matthäus (Wouters: „Daar maak ik me misschien niet populair mee”) en Dennis Bergkamp staat op tien. Johan Cruijff en Marco van Basten zijn twee logische aanvallers en de derde is bijna even bekend. „Ronaldo. Ook al was hij pas zeventien toen ik met hem bij PSV speelde. Rinus Michels is de bondscoach en Ruud Gullit de eerste reserve”, aldus Wouters.