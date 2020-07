SC Cambuur dolt KNVB in ludiek filmpje

Technisch manager Foeke Booy van de Friezen vraagt de spelers of ze even willen appen waar er versterking nodig is: ’In de spits of op de goal?’ Na wat heen en weer geappt is de uitkomst zogenaamd: 16 voor een spits, 9 voor een keeper en 9 onthoudingen.

De voetbalkenners weten: de stemverdeling doet wel erg denken aan de omstreden uitkomst van de KNVB-raadpleging over promotie en degradatie na het staken van het voetbal vanwege de coronacrisis. SC Cambuur was daarvan de de dupe omdat de Friezen niet promoveerden naar de Eredivisie.

Hoe dan ook. SC Cambuur is blij met Stevens. „Een prachtig signaal voor alles en iedereen”, aldus Booy. „Sonny heeft het afgelopen jaar laten zien dat hij een geweldige doelman is en met zijn persoonlijkheid ook een positieve invloed heeft op het team. Als club en als groep willen we niets liever dan sportieve revanche nemen en daarbij is Sonny een hele belangrijke schakel.”