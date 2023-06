Gakpo voorbestemd om ’Depay-rol’ in te vullen bij Oranje

Na het afhaken van Memphis Depay is de spoeling in de punt van de aanval van het Nederlands elftal dun voor de Final Four in de Nations League. Gakpo is voorbestemd om de rol van Depay in te vullen, terwijl het andere alternatief, Wout Weghorst, meer als pinchhitter te boek staat voor de bondscoach.

Een groep van zestien internationals – Andries Noppert meldde zich eerder dan verwacht – kwam na een weekje vakantie bijeen in Zeist. Na tweeënhalve dag vertrekt iedereen weer naar huis om zaterdag de werkelijke voorbereiding te starten richting de openingswedstrijd tegen Kroatië op 14 juni in De Kuip in Rotterdam. Twee van de 25 genodigden ontbreken zaterdag, omdat zij die avond in Istanbul de finale van de Champions League spelen: Nathan Aké met Manchester City en Denzel Dumfries met Internazionale.

Het afhaken van Depay is een streep door de rekening, maar zijn afwezigheid zat eraan te komen. Koeman liet eerder weten dat het WK-scenario voor hem geen optie was. Toen werd de spits in aanloop en zelfs tijdens het toernooi klaargestoomd om een rol van betekenis te spelen. De voorbereiding op de Final Four is daarvoor veel te kort voor de kwakkelende spits, die het afgelopen half jaar weinig in actie is gekomen. Zijn laatste minuten speelde hij op 30 april met Atletico Madrid bij Real Valladolid, toen hij elf minuten inviel.