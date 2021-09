Danny Makkelie fluit eerste kraker in Eredivisie

PSV heeft als enige club in de Eredivisie na vier speelrondes de maximale score van 12 punten. Feyenoord staat op 6 punten, maar speelde ook een wedstrijd minder.

De ploeg van trainer Arne Slot kwam afgelopen weekeinde niet in actie, omdat het dinsdag in de Conference League al moet aantreden in Israël tegen Maccabi Haifa. PSV ontvangt donderdag Real Sociedad in de Europa League.

Voordat Makkelie zondag aan d ebak moet in Einhoven leidt hij dinsdagavond eerst het duel tussen Lille OSC en VfL Wolfsburg in de Champions League. Hij krijgt in Stade Pierre-Mauroy langs de zijlijn assistentie van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom is door de UEFA als videoscheidsrechter aangewezen.

Sven Botman staat nog onder contract bij Lille, ondanks interesse van meerdere buitenlandse clubs. Trainer Mark van Bommel en aanvaller Wout Weghorst van VfL Wolfsburg hebben Makkelie leren kennen in de Eredivisie.

Wolfsburg is het seizoen uitstekend begonnen met vier overwinningen op rij in de Bundesliga. Landskampioen Lille stelt vooralsnog teleur met een tiende plaats in Ligue 1.