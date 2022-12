Marokko schrijft historie met eerste halve finale op WK ooit voor Afrikaans land

Het Al Thumama Stadion in Doha, zo’n beetje de vaste thuisbasis van Marokko dit WK, was weer helemaal rood gekleurd, niet het rood van Portugal, maar voornamelijk dat van Marokko. Al waren bij de aftrap nog heel veel stoeltjes leeg vanwege logistieke problemen rond het stadion. In de loop van het duel liep het stadion vol en werd het aanhoudende gefluit bij Portugees balbezit nog luider, want samen met de Argentijnse fans is de aanhang van Marokko de meest gepassioneerde dit WK.

Bij de Marokkaanse ploeg ontbrak ex-Ajacied Noussair Mazraoui door een blessure en in zijn plaats speelde Yahia Attiyat Alla, die zijn brood verdient bij de Marokkaanse profclub Wydad AC en niet zoals zijn collega-internationals in de grote Europese competities. Centraal achterin moest Jawad El Yamiq de eveneens geblesseerde Nayef Aguerd vervangen. Bij Portugal had bondscoach Fernando Santos opnieuw gekozen voor een basis zonder Cristiano Ronaldo.

Aanvallender Marokko

‘De Leeuwen van de Atlas’ kwamen sterk voor de dag en toonden aanvankelijk veel meer aanvallende intenties dan tegen Spanje. Spits Youssef En Nesyri kreeg goede kopkansen, terwijl er schoten werden afgevuurd door Hakim Ziyech, Selim Amallah en Sofiane Boufal, maar de echte nauwkeurigheid ontbrak. Aan de overzijde was Joao Felix de gevaarlijkste man. De hattrickheld tegen Zwitserland, Goncalo Ramos, speelde ditmaal nogal onopvallend.

In de 42e minuut transformeerde het Al Thumama Stadion in een Marokkaanse feesttent toen El Nesyri de bal in het Portugese doel kopte op aangeven van Attiyat Alla, de vervanger van Mazraoui. De goal was in belangrijke mate op het conto van de Portugese doelman Diogo Costa te schrijven, want die kwam uit, maar zat helemaal mis.

Youssef En Nesyri komt hoog en kopt de 1-0 binnen. Ⓒ ANP/HH

De voorsprong was niet onverdiend te noemen gezien het wedstrijdbeeld. Marokko had zijn zaakjes defensief prima voor elkaar met weer een sterk spelende Sofyan Amrabat als controleur op het middenveld en deed in de eerste helft qua doelgevaar niet onder voor de Portugezen

Portugal schrok na de achterstand wakker en schakelde een tandje bij. Op slag van rust ontsnapte Marokko aan de gelijkmaker, toen Achraf Hakimi shirtjetrek deed bij Otavio en het moment aan de aandacht ontsnapte van de Argentijnse arbiter Facundo Tello. Ook de VAR kwam niet op de lijn. Even daarvoor trof een inzet vanaf de flank van Bruno Fernandes de lat.

Ronaldo in het veld

Na rust kantelde het wedstrijdbeeld in het voordeel van Portugal en konden de Marokkanen alleen nog maar tegenhouden en hopen op een spaarzame countermogelijkheid. Santos sprak vroeg zijn reservetroepen aan. Al in de 52e minuut kwamen Ronaldo en Joao Cancelo in het veld als vervangers van Ruben Neves en Raphael Guerreiro. Verderop in de tweede helft zouden ook Rafael Leao en Vitinha nog in de ploeg komen.

Marokko kende een grote aderlating. De inspanningen op dit WK beginnen fysiek hun tol te eisen bij de Marokkanen, die Aguerd en Mazraoui al moesten missen door blessures en na rust in de persoon van Romain Saiss opnieuw een verdediger geblesseerd af zagen haken. De met een zwaar ingezwachteld bovenbeen spelende Saiss moest er brancard van het veld gedragen worden en was zwaar aangedaan.

Weinig kansen

Met de gehavende defensie hielden ‘De Leeuwen van de Atlas’ goed stand tegen het Portugese offensief. Bijzonder veel dwongen de Portugezen niet af. Een dreigend schot, dat net over zoefde van Bruno Fernandes, en een goede kopkans voor Goncalo Ramos waren de grootste wapenfeiten. Doelman Yassine Bounou, de grote held van de achtste finale tegen Spanje, toen hij uitblonk in de beslissende strafschoppenreeks, bewees andermaal zijn grote waarde door een schot van Felix net onder de lat weg te tikken. Richting het laatste fluitsignaal werden de Portugese aanvalspogingen steeds wanhopiger en de zich met huid en haar verdedigende Marokkanen kregen steeds sterker het geloof, dat dit hun avond zou worden. Bijna gooide Ronaldo, die zo graag gelijke tred zou houden met Lionel Messi, nog roet in het eten voor de Marokkanen, maar Bounou wist zijn inzet met enige moeite te stoppen.

In de blessuretijd miste Zakaria Aboukhlal (ex-speler van Willem II, PSV en AZ) na een snelle counter oog in oog met de Portugese doelman Costa dé kans op de verlossende 2-0. Zijn wippertje werd eenvoudig gepakt door de goalie. Het bleek een misser zonder grote gevolgen, want daarna verzuimde Pepe een grote kopkans te benutten.

De ontlading na het laatste fluitsignaal in het Al Thumama Stadion was gigantisch. Na België (in de groepsfase) en Spanje (in de achtste finale) sturen de Marokkanen opnieuw een hoog aangeschreven land naar huis en in de halve finale tegen de winnaar van Frankrijk-Engeland gaat de Marokkaanse stuntploeg dinsdag strijden voor een historische eerste finaleplaats voor het Afrikaanse continent.