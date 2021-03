ABN Amro-toernooi: week van uitersten in Rotterdam Ahoy

Andrey Rublev rekent in de finale van het ABN Amro-toernooi af met de Hongaar Márton Fucsovics. Ⓒ FOTO’s ANP/HH

ROTTERDAM - Met de felle hardhitter Andrey Rublev kreeg het ABN Amro-toernooi een winnaar van formaat. De 23-jarige tennisser werd in Ahoy - waar het geluid van ventilatoren domineerde - de eerste Rus die toesloeg sinds 2007, toen Mikhail Youzhny zegevierde. De Hongaar Márton Fucsovics werd kansloos gelaten: 7-6 (4) en 6-4. „De 48e editie zullen we maar onvergetelijk noemen. Het zwaarste jaar ooit. Laten we alsjeblieft afspreken dat dit de laatste keer op deze manier was”, sprak toernooidirecteur Richard Krajicek na afloop ietwat emotioneel. Wat kunnen we concluderen na een week toptennis in de stilte?