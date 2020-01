Oranje herstelt zich na zwakke start

Jip Janssen was de grote man aan de zijde van Nederland. De 22-jarige verdediger van Kampong sleepte maar liefst drie strafcorners kiezelhard langs de Spaanse keeper Mario Garin. De vierde Oranjegoal kwam van de stick van Jonas de Geus, zijn vierde treffer in 76 interlands.

De ploeg van Max Caldas kende in Estadio Betero een goede start tegen Spanje, het land dat Oranje op het afgelopen EK nog uit de finale had gehouden. Hoewel de Spanjaarden aanvankelijk meer balbezit hadden, waren de betere kansen voor Nederland. Bij rust leidden de gasten met 1-2, waar de marge wellicht twee á drie treffers had moeten zijn.

Sleeppushes

Oranje had echter moeite om het duel op slot te gooien, ondanks het betere veldspel en de geweldige sleeppushes van Janssen. Waar de aanvallende strafcorner als een zonnetje liep, daar was het verweer op de Spaanse korte hoekslag opnieuw beneden peil.

Het is één van de grootste zorgenkindjes van Caldas, die eindelijk weer kon beschikken over topverdediger Sander de Wijn. Net als in de laatste interlands tegen Pakistan en India vlogen de vijandelijke strafcorners er als zoete broodjes in. De Spaanse specialist Romeu pushte eveneens driemaal raak, waarbij zijn tweede poging knullig door de benen van Pirmin Blaak de lijn passeerde.

Man of the Match

Jip Janssen werd na afloop van het ochtendduel uitgeroepen tot man of the match. De jonge cornerspecialist erkende na afloop dat de Oranje-strafcorner messcherp was. ,,Hij was heel goed vandaag en ja ik ben de man die ze erin sleepte. Maar het ritme van de aangever en de stopper was perfect. Het liep als een trein.”

Caldas en de zijnen konden een meevallertje wel weer eens gebruiken, na de twee verliespartijen in Bhubaneswar eerder deze maand. Morgen speelt Oranje, de nummer drie van de afgelopen editie van de Pro League, het tweede duel tegen Spanje.