Sjachtar scoort niet bij opening Oekraïense voetbalseizoen

15.13 uur: Sjachtar Donetsk is bij de opening van het Oekraïense voetbalseizoen niet tot scoren gekomen. De topclub kwam in Kiev niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Metalist 1925 Charkov.

Het was voor beide ploegen de eerste competitieve wedstrijd sinds de Russische invasie. Het vorige seizoen werd afgebroken en veel spelers verlieten het land.

Het duel tussen Sjachtar en Metalist werd om veiligheidsredenen gespeeld in Kiev, zonder toeschouwers. Tijdens het duel ging het luchtalarm niet af. Bij onveilige situaties moeten de spelers schuilkelders opzoeken.

„Dit is ons werk en we zien het als een zeer grote verantwoordelijkheid om de wereld te laten zien dat het leven in Oekraïne niet stopt, maar doorgaat”, zei de Kroatische coach Igor Jovicevic van Sjachtar, dat deze zomer in Nederland verbleef.

„Voetbal is een van de factoren die emoties geeft aan het hele land en de mensen die voor ons allemaal vechten. Het is erg belangrijk voor ons, maar ook voor de andere clubs, om het leven voort te zetten.”

Bol zoekt na drie keer goud nieuw succes in Diamond League

15.10 uur: Femke Bol komt deze week alweer in actie op de atletiekbaan. De Amersfoortse atlete, die afgelopen week drie keer goud veroverde op de EK atletiek, loopt vrijdag de 400 meter horden bij de meeting uit de Diamond League in Lausanne. Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan staat op de startlijst van de 3000 meter.

De 22-jarige Bol is op 400 meter horden dit seizoen nog ongeslagen in de Diamond League. Ze leverde op de EK in München een unieke prestatie door als eerste vrouwelijke atlete ooit de Europese titel te winnen op 400 meter vlak én de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Haar grootste concurrente op papier in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die op de WK in juli in Eugene brons won. Bol veroverde daar zilver.

Hassan ontbrak op de EK. Ze liep wel de 5000 en 10.000 meter op de WK in Eugene, maar kon daar geen medailles halen. Ze won begin deze maand wel de 3000 meter bij de Diamond League in het Poolse Chorzow. Lieke Klaver doet in Lausanne mee op de 400 meter en Nadine Visser komt uit op de 100 meter horden.

Waterpoloërs met debutanten Te Riele, De Weerd en Kastrop naar EK

09:59 uur Waterpoloërs Kas te Riele, Tom de Weerd en Flemming Kastrop zijn voor het eerst opgenomen in de selectie voor het EK. De mannen van bondscoach Harry van der Meer beginnen het Europese kampioenschap in de Kroatische stad Split volgende week maandag met een duel met Duitsland.

De selectie van Van der Meer bestaat uit vijftien spelers, onder wie keepers Eelco Wagenaar en Ted Huijsmans. Per wedstrijd mogen dertien spelers worden gebruikt.

Na de wedstrijd tegen de Duitsers treft Oranje in de poulefase ook nog Spanje en Roemenië.

Caljouw weet favoriet Axelsen niet te verrassen op WK badminton

09:39 uur Mark Caljouw heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op het WK badminton in Japan. De beste badmintonner van Nederland kon in de tweede ronde een game lang goed meekomen met de Deen Viktor Axelsen, maar verloor uiteindelijk met 21-19 en 21-10. De partij duurde 41 minuten.

Regerend olympisch kampioen Axelsen is de nummer 1 van de wereld, Caljouw staat 30e op de mondiale ranglijst.

De 27-jarige Caljouw begon sterk aan het duel met de favoriet voor de wereldtitel. Hij nam een 9-5-voorsprong, maar verloor vervolgens vijf punten op rij. Hij kwam ook met 19-16 voor te staan, maar opnieuw moest hij vijf achtereenvolgende punten aan Axelsen laten. Dat betekende gamewinst.

In de tweede game verloor Caljouw na een redelijk gelijk opgaand begin maar liefst twaalf punten achter elkaar, waarna Axelsen (28) zich eenvoudig verzekerde van een plek in de derde ronde.

Caljouw was het WK begonnen met een zege op Jia Heng Jason Teh uit Singapore (21-13 21-14).

Ruben Jille en Ties van der Lecq werden in de eerste ronde van het mannendubbel uitgeschakeld door het als vierde geplaatste Taiwanese duo Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan: 14-21 17-21. Van der Lecq kwam ook in actie met Debora Jille in de tweede ronde van het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel verloor vrij kansloos van het als eerste geplaatste Chinese duo Zhen Si Wei/Huang Ya Qiong: 11-21 12-21.