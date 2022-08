Fulham blameert zich in League Cup tegen vierdeklasser

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Fulham blameert zich tegen vierdeklasser

23.36 uur: Fulham, afgelopen seizoen gepromoveerd naar de Premier League, heeft zich in de League Cup verslikt in Crawley Town. De vierdeklasser haalde het met 2-0 na doelpunten van Tom Nichols en James Balagizi. Kenny Tete zat niet bij de wedstrijdselectie van de Londenaren.

Leicester City had het ook knap lastig op het veld van vierdeklasser Stockport County. The Foxes bleven steken op 0-0 en hadden penalty’s (3-1) nodig om door te stoten naar de volgende ronde.

MotoGP-kampioen Mir mist GP van San Marino vanwege enkelbreuk

21.19 uur: De Spaanse motorcoureur Joan Mir moet volgende week de Grote Prijs van San Marino overslaan. De 24-jarige coureur van Suzuki, de wereldkampioen van 2020, heeft zondag bij zijn crash in de openingsronde van de Oostenrijkse GP op de Red Bull Ring een breukje in zijn rechterenkel opgelopen. Mir kreeg van de dokter het advies om zeker twee weken volledige rust te nemen.

De Spanjaard ontbreekt daardoor op 4 september in de volgende race op het circuit van Misano. Mogelijk kan Mir twee weken later voor eigen publiek in Aragón wel weer racen.

De Suzuki-coureur eindigde vorig seizoen als titelverdediger als derde in het WK. Mir beleeft nu een teleurstellend seizoen, waarin hij al zes keer uitviel en nog niet op het podium stond. In het WK-klassement neemt hij de twaalfde plaats in met 77 punten. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo uit Frankrijk leidt met 200 punten.

NBA-vedette Durant trekt vertrekwens in en blijft bij Nets

18.55 uur: De Amerikaanse basketballer Kevin Durant, een van de grootste sterren in de NBA, blijft toch bij Brooklyn Nets. De 33-jarige Durant liet de club uit New York eind juni weten dat hij wilde vertrekken, hoewel hij een jaar eerder nog een bijzonder lucratief contract tot en met 2026 had ondertekend. Na gesprekken met coach Steve Nash en de clubleiding heeft de twaalfvoudig All Star toch besloten bij de Nets te blijven.

„We hebben afgesproken samen door te gaan, met één collectief doel in gedachten: een team bouwen dat Brooklyn kampioen kan maken”, aldus manager Sean Marks in een verklaring.

Durant werd in 2017 en 2018 met Golden State Warriors kampioen van de NBA. Een jaar daarna stapte hij over naar Brooklyn Nets, dat nog nooit de titel pakte. Afgelopen seizoen bleef de ploeg van Nash steken in de eerste ronde van de play-offs, ondanks de aanwezigheid van de sterren Durant, James Harden en Kyrie Irving.

Vorige week verlengde superster LeBron James zijn contract bij Los Angeles Lakers met twee jaar, tot en met 2025. Met de inkomsten die James daardoor tegemoet kan zien, gaat hij Durant overtreffen als best verdienende basketballer ooit in de NBA.

Wiegman ziet na gewonnen EK ook Scott stoppen bij Engeland

18.18 uur: Bondscoach Sarina Wiegman heeft na Ellen White ook Jill Scott zien afhaken bij het Engelse voetbalelftal. De 35-jarige middenveldster beëindigt haar carrière na 161 interlands. Alleen Fara Williams (172 wedstrijden) speelde vaker voor de ’Lionesses’, die deze zomer in eigen land onder leiding van Wiegman het EK wonnen.

Scott maakte 27 doelpunten voor de nationale ploeg. Ze deed als lid van een gecombineerde Britse voetbalploeg mee aan de Olympische Spelen van Londen 2012 en vorig jaar in Tokio. Scott voetbalde in clubverband voor Sunderland, Everton, Manchester City en afgelopen seizoen op huurbasis voor Aston Villa.

Op het EK had Scott geen basisplaats. Wiegman liet haar in de finale tegen Duitsland vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd invallen. Engeland won na verlenging met 2-1. „Jill was zo lang een icoon van deze ploeg”, zegt Wiegman. „Ik respecteer haar beslissing, maar we gaan haar positieve bijdrage op en naast het veld zeker missen.”

Een dag eerder maakte spits White (33) al bekend dat ze stopt met voetballen. De 113-voudig international (52 goals) zei dat haar droom is vervuld met het winnen van het EK.

Sprinter Jacobs weer geblesseerd na Europese titel 100 meter

16.58 uur: De Italiaanse sprinter Marcell Jacobs, olympisch en Europees kampioen op de 100 meter, staat voorlopig weer geblesseerd aan de kant. Uit medisch onderzoek in Rome bleek dat de 27-jarige atleet kampt met een „structurele overbelasting” van zijn linkerkuit. Jacobs kreeg het advies om in ieder geval een week rust te nemen en zich dan opnieuw te laten onderzoeken.

De Italiaan, geboren in de Verenigde Staten, zorgde vorig jaar op de Spelen van Tokio voor een verrassing door olympisch goud te pakken op de 100 meter. Met de Italiaanse estafetteploeg won Jacobs ook de 4x100 meter. Sindsdien kampte de sprinter vaak met fysieke problemen. Hij pakte dit voorjaar wel de wereldtitel op de 60 meter indoor.

Op de WK in de buitenlucht in Eugene meldde Jacobs zich vorige maand na de series af met een dijbeenblessure. Een week geleden veroverde hij in München de Europese titel in een tijd van 9,95 seconden.

Sjachtar scoort niet bij opening Oekraïense voetbalseizoen

15.13 uur: Sjachtar Donetsk is bij de opening van het Oekraïense voetbalseizoen niet tot scoren gekomen. De topclub kwam in Kiev niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Metalist 1925 Charkov.

Het was voor beide ploegen de eerste competitieve wedstrijd sinds de Russische invasie. Het vorige seizoen werd afgebroken en veel spelers verlieten het land.

Het duel tussen Sjachtar en Metalist werd om veiligheidsredenen gespeeld in Kiev, zonder toeschouwers. Tijdens het duel ging het luchtalarm niet af. Bij onveilige situaties moeten de spelers schuilkelders opzoeken.

„Dit is ons werk en we zien het als een zeer grote verantwoordelijkheid om de wereld te laten zien dat het leven in Oekraïne niet stopt, maar doorgaat”, zei de Kroatische coach Igor Jovicevic van Sjachtar, dat deze zomer in Nederland verbleef.

„Voetbal is een van de factoren die emoties geeft aan het hele land en de mensen die voor ons allemaal vechten. Het is erg belangrijk voor ons, maar ook voor de andere clubs, om het leven voort te zetten.”

Bol zoekt na drie keer goud nieuw succes in Diamond League

15.10 uur: Femke Bol komt deze week alweer in actie op de atletiekbaan. De Amersfoortse atlete, die afgelopen week drie keer goud veroverde op de EK atletiek, loopt vrijdag de 400 meter horden bij de meeting uit de Diamond League in Lausanne. Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan staat op de startlijst van de 3000 meter.

De 22-jarige Bol is op 400 meter horden dit seizoen nog ongeslagen in de Diamond League. Ze leverde op de EK in München een unieke prestatie door als eerste vrouwelijke atlete ooit de Europese titel te winnen op 400 meter vlak én de 400 meter horden. Ze won ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Haar grootste concurrente op papier in Lausanne is de Amerikaanse Dalilah Muhammad, die op de WK in juli in Eugene brons won. Bol veroverde daar zilver.

Hassan ontbrak op de EK. Ze liep wel de 5000 en 10.000 meter op de WK in Eugene, maar kon daar geen medailles halen. Ze won begin deze maand wel de 3000 meter bij de Diamond League in het Poolse Chorzow. Lieke Klaver doet in Lausanne mee op de 400 meter en Nadine Visser komt uit op de 100 meter horden.

Waterpoloërs met debutanten Te Riele, De Weerd en Kastrop naar EK

09:59 uur Waterpoloërs Kas te Riele, Tom de Weerd en Flemming Kastrop zijn voor het eerst opgenomen in de selectie voor het EK. De mannen van bondscoach Harry van der Meer beginnen het Europese kampioenschap in de Kroatische stad Split volgende week maandag met een duel met Duitsland.

De selectie van Van der Meer bestaat uit vijftien spelers, onder wie keepers Eelco Wagenaar en Ted Huijsmans. Per wedstrijd mogen dertien spelers worden gebruikt.

Na de wedstrijd tegen de Duitsers treft Oranje in de poulefase ook nog Spanje en Roemenië.

Caljouw weet favoriet Axelsen niet te verrassen op WK badminton

09:39 uur Mark Caljouw heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op het WK badminton in Japan. De beste badmintonner van Nederland kon in de tweede ronde een game lang goed meekomen met de Deen Viktor Axelsen, maar verloor uiteindelijk met 21-19 en 21-10. De partij duurde 41 minuten.

Regerend olympisch kampioen Axelsen is de nummer 1 van de wereld, Caljouw staat 30e op de mondiale ranglijst.

De 27-jarige Caljouw begon sterk aan het duel met de favoriet voor de wereldtitel. Hij nam een 9-5-voorsprong, maar verloor vervolgens vijf punten op rij. Hij kwam ook met 19-16 voor te staan, maar opnieuw moest hij vijf achtereenvolgende punten aan Axelsen laten. Dat betekende gamewinst.

In de tweede game verloor Caljouw na een redelijk gelijk opgaand begin maar liefst twaalf punten achter elkaar, waarna Axelsen (28) zich eenvoudig verzekerde van een plek in de derde ronde.

Caljouw was het WK begonnen met een zege op Jia Heng Jason Teh uit Singapore (21-13 21-14).

Ruben Jille en Ties van der Lecq werden in de eerste ronde van het mannendubbel uitgeschakeld door het als vierde geplaatste Taiwanese duo Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan: 14-21 17-21. Van der Lecq kwam ook in actie met Debora Jille in de tweede ronde van het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel verloor vrij kansloos van het als eerste geplaatste Chinese duo Zhen Si Wei/Huang Ya Qiong: 11-21 12-21.