Aangifte tegen PSV-fans vanwege vernieling netten De Kuip

Lilian de Leeuw, directeur van Stadion Feijenoord, heeft aangegeven bij Radio Rijnmond, dat ze aangifte gaat doen. „Ik zit pas heel kort bij Stadion Feijenoord en anderen al heel lang, maar we hebben dit nog nooit meegemaakt. We doen dit al dertig jaar tijdens bijvoorbeeld Europese wedstrijden en het gaat nooit fout. Tot nu. Maar moedwillig kan alles kapot en ik ben dan ook echt geschrokken. Dit is nog gekker dan eerder met de toiletten, vooral omdat het de veiligheid van anderen aangaat. Je brengt ernstig de veiligheid in gevaar en als je de beelden terugziet dan is het echt waanzin.” Stadion Feijenoord gaat onderzoeken hoe groot de financiële schade is en zal PSV er voor aansprakelijk stellen, heeft directeur De Leeuw aangekondigd.

De Leeuw kwam na de KNVB-bekerfinale tussen Ajax en PSV ook al in de media naar aanleiding van vernielingen die toen werden aangericht in de vakken waar Ajax-supporters zaten en zogenaamde neutrale vakken. „Het was schrikken toen ik na afloop met eigen ogen de aangerichte schade zag en de eerste rapportages en foto’s ontving van wat er allemaal is vernield of beschadigd. Er is door het hele stadion, maar met name bij de vakken met Ajax-fans en aan de Olympiazijde waar supporters van beide teams door elkaar zaten, flink huisgehouden. Daarbij moet je denken aan een flink aantal gesneuvelde toiletgroepen, gesloopte stoelen en het massaal met stickers beplakken van muren en overige zaken.” De schade bedroeg toen enkele tienduizenden euro’s.

Gemunt op netten

Het komt vaker voor dat voetbalsupporters het gemunt hebben op netten, die worden opgehangen voor uitvakken, omdat die het zicht belemmeren. Vorig jaar bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal trokken PSV-supporters in de Johan Cruijff ArenA ook een net dat voor het uitvak was opgehangen naar beneden. Het probleem met De Kuip is dat uitsupporters inmiddels door twee netten heen moeten kijken, waardoor het zicht nog slechter is geworden, want Feyenoord heeft uit angst voor het gooien van projectielen door de eigen supporters ook nog eens grote palen met netten om het hele veld heen gezet. Die zijn er permanent komen te staan, nadat het vorig jaar in de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax mis ging en Ajax-speler Davy Klaassen op het hoofd werd geraakt door een projectiel en een bloedende hoofdwond opliep. Overigens was het maar goed dat de netten er stonden bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, want bij de viering van het enige doelpunt van de wedstrijd kregen Noa Lang en de andere PSV’ers een lading drinkbekers en andere troep naar zich geworpen. De netten voorkwamen dat die op het veld terechtkwamen.

Volgende week speelt PSV de uitwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz. In Oostenrijk wordt met angst en beven uitgekeken naar de komst van Nederlandse supporters, nadat de Feyenoord-aanhang vorig jaar bij het bezoek aan Graz een ongekende ravage achterliet in de Merkur-Arena. De beelden van totaal vernielde toiletblokken en andere grootschalige vernielingen in het stadion hebben grote indruk gemaakt in Oostenrijk, waardoor gevreesd wordt voor het bezoek van weer een Nederlandse supportersgroep. In de lokale media is hier in de aanloop naar de wedstrijd al ruimschoots over geschreven.