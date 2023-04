Feyenoord grijpt in: deel van tribunes leeg tegen AS Roma

Feyenoord sluit de vier tribunevakken langs een van de lange zijdes van het veld af bij de wedstrijd tegen AS Roma, volgende week donderdag. Dat betekent dat zo’n 2000 stoelen leeg blijven.

De kaartverkoop voor het Europese duel ging pas dinsdag van start, omdat lang onduidelijk was of Feyenoord supporters mocht meenemen naar Rome voor de return op 20 april. Omdat de Italiaanse autoriteiten besloten om de Rotterdamse aanhang te weren, bepaalde de Europese voetbalbond UEFA dat Feyenoord dan ook geen kaarten hoefde te verkopen aan fans van AS Roma voor de wedstrijd in De Kuip. Daarover kwam afgelopen dinsdag pas duidelijkheid.

Bekers bier en aanstekers

Volgens Feyenoord waren voor de vier delen van Vak Z zo’n 1100 kaarten verkocht. De kopers kunnen hun geld terugkrijgen of een andere plek in het stadion kiezen. Bij de Europese thuiswedstrijden van Feyenoord dit seizoen hangen hoge netten tussen de tribunes en het veld, behalve aan de kant van Vak Z waar ook de tv-camera’s staan. Dat gold ook bij de bekerwedstrijd van woensdag tegen Ajax. Juist aan de kant waar geen netten hingen, ging het na een uur spelen mis.

Bij een opstootje tussen spelers van beide clubs gooiden toeschouwers heel wat bekers biers en aanstekers naar het veld. Ajax-middenvelder Klaassen werd geraakt en liep een bloedende hoofdwond op. De wedstrijd lag daardoor bijna een half uur stil, maar na overleg tussen Feyenoord, Ajax, de KNVB, de politie en de gemeente Rotterdam werd alsnog besloten verder te voetballen. Ajax won met 2-1 en bereikte zo de bekerfinale.