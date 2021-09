Jan Ullrich openhartig: ’Het ging dezelfde kant op met mij als Marco Pantani, ik was bijna dood’

„Je kent mijn verhaal”, stak de Tourwinnaar van 1997 in een gesprek met Armstrong van wal. „Drie jaar geleden had ik grote problemen. Jij bent toen langsgekomen. Toen je hoorde dat ik het moeilijk had, heb je geen moment geaarzeld en ben je op het vliegtuig gesprongen. Dat zal ik nooit vergeten, want het ging dezelfde kant op met mij als met Marco Pantani (Italiaanse ex-wielrenner die in 2004 aan een overdosis overleed, red). Ik was bijna dood. Gelukkig heb ik goede vrienden. Jij, maar ook Johan (Bruyneel, red) en nog anderen. Nu ben ik weer heel gelukkig.”

De Duitser, die Armstrong blijkbaar naar huis reed op een fietsevenement in Mallorca, vertelde dat hij de liefde voor de fiets weer heeft teruggevonden. „Ik train elke dag. Ik drink alleen nog water, ben al drie jaar gestopt met alcohol en drugs. Ik heb een vriendin die gezond voor me kookt. Daardoor ben ik nu weer goed in vorm en voel ik me ook weer goed. Mijn probleem was dat ik vergeten was wat goed voor me is. Wielrennen, vrienden, mijn kinderen, mijn familie…ik was het allemaal vergeten. Ik had hulp nodig en die heb ik gelukkig gekregen.”

Ullrich en Armstrong vochten eind jaren negentig en aan het begin van deze eeuw een paar epische veldslagen uit voor de eindzege in de Ronde van Frankrijk. Doordat ze allebei later toegaven dat ze tijdens hun carrière doping genomen hadden, werden de meeste van hun resultaten echter geschrapt. Met Ullrich leek het in 2018 helemaal de verkeerde kant uit te gaan, toen hij gedwongen moest worden opgenomen in een psychiatrische instelling nadat hij achtereenvolgens een callgirl verwond had en zijn buurman had aangevallen.

Bron: Het Nieuwsblad/podcast Lance Armstrong