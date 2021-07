Deense bondscoach hekelt quarantaineplicht: ’Ik hoop dat Boris Johnson wakker wordt’

Volgens de huidige regels moeten reizigers nog altijd tien dagen in quarantaine. Dit tot groot ongenoegen van bondscoach Kasper Hjulmand. „We hopen dat Boris Johnson wakker wordt en toegang geeft aan duizenden Deense fans”, zo vertelde hij de Deense krant JP. „Een groot deel van onze fanatieke fans was er bij in Baku tijdens de kwartfinale tegen Tsjechië. We weten hoeveel moeite ze daarvoor gedaan hebben. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het feit dat we met zoveel energie spelen.”

Volgens JP wordt de druk vanuit de Deense politiek ook steeds verder opgevoerd. „We moeten Denen naar Londen brengen”, zo klinkt het. Verschillende politici vinden dat de dialoog met het Verenigd Koninkrijk geopend moet worden. „Met het lage infectiepercentage dat we hebben en met miljoenen gevaccineerden, denk ik dat de tijd is gekomen om het op een verantwoorde manier te doen”, zegt parlementslid Birgitte Bergman.

De paar Deense fans die op Wembley aanwezig zijn, behoren tot de Denen die in Groot-Brittannië wonen. De vraag is echter of zij die 5.000 voor Denen gereserveerde plekken in het stadion gaan vullen. Volgens The Independent is de Deense overheid actief bezig om hen in ieder geval te voorzien van Deense shirts en sjaals, zodat zij Wembley toch rood kunnen kleuren.

Als Denemarken de finale haalt, die eveneens in Londen wordt afgewerkt, zijn er duizend fans welkom vanuit Denemarken. Dit heeft de UEFA al in een eerder stadium afgedwongen bij de Britse regering. Hetzelfde geldt voor fans uit Spanje of Italië, de landen die dinsdag de andere halve finale spelen.