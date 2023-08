Zien: keiharde knock-out UFC-ster Max Holloway op ‘Korean Zombie’

Voormalig vedergewichtkampioen uit Hawaii geeft in ronde drie enorme dreun op de neus van Zuid-Koreaan in Singapore

Max Holloway (31) heeft tijdens UFC Singapore in de vedergewichtsdivisie voor een fenomenaal slotstuk gezorgd in het main event. Na 23 tellen in ronde drie, gaf hij ‘The Korean Zombie’ Chan Sung Jun een enorme dreun op de neus. De zombie stopte even met lopen…

Max Holloway Ⓒ ANP/HH