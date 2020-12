Coronatest Max Verstappen opnieuw negatief

Wereldkampioen Lewis Hamilton kreeg afgelopen maandag lichte symptomen en bleek het coronavirus onder de leden te hebben. De Brit zit nu tien dagen lang in quarantaine en mist de komende race in Bahrein. Hamilton won daar afgelopen weekeinde de race en stond met Verstappen (tweede) en diens teamgenoot Alexander Albon (derde) op het podium, weliswaar op afstand en met een mondkapje op.

Desalniettemin kwam de test van Verstappen opnieuw negatief terug. Zijn test van woensdag was gepland, omdat zijn laatste ’onderzoek’ de vrijdag ervoor was geweest. Coureurs en andere betrokkenen dienen zich eens in de vijf dagen te laten testen.

Overigens is het nog niet helemaal honderd procent vast te stellen dat Verstappen niet is besmet door Hamilton. De Brit bleek al voor vertrek naar Bahrein in contact te zijn geweest met een positief ’geval’ en werd na drie negatieve tests op rij alsnog positief bevonden. Mogelijk volgt in het weekeinde nog een test voor Verstappen en anders zeker bij aankomst in Abu Dhabi komende maandag, waar het Formule 1-circus door het volgen van een streng protocol de verplichte twee weken quarantaine ontloopt.