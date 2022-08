Van Seumeren: ’Supportersprobleem voor een groot deel een drugsprobleem’

„Het is echt zorgwekkend. We zitten er bovenop en het vergt veel van onze mensen”, aldus eigenaar Frans van Seumeren. „Tot nu toe zijn wij altijd in gesprek gebleven met die gasten. Ouders bezoeken, noem maar op. Ik ga zelf ook voor de troepen staan, want ik kan wel een potje breken. Tegen die gasten zal ik dan zeggen: ’Als jullie willen dat de club over een paar jaar niet meer bestaat, dan moet je zo doorgaan.’ Kijk, het is een supportersprobleem, maar er zit veel meer achter, want het is voor een groot deel ook een drugsprobleem. En dat is iets wat in de hele samenleving speelt. Als je hoort wat het drugsgebruik onder studenten is, dan schrik je je kapot. Het is na die Covid toch een beetje rommelig geworden allemaal, er zit agressie in de samenleving”, aldus Van Seumeren, die hoopt dat de thuiswedstrijd tegen de grote rivaal Ajax zondag wel goed verloopt.

„Het is een risicowedstrijd en dan is de ME goed voorbereid. Tegen Cambuur kwam het geweld uit het niets en waren ze verrast. Ik hoop echt, dat het zondag op een goede manier kan verlopen zonder geweld en zonder al die vreselijke spreekkoren.”