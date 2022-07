Rafael Nadal wil over een week weer op de baan staan

„Trainen vanaf de baseline zal niet zo’n groot probleem zijn”, verwacht Nadal. „Ik hoop mij aan het toernooischema te kunnen houden dat ik voor ogen had.”

Nadal heeft de komende weken geen toernooien in de planning staan. Hij richt zich nu op het US Open, dat eind augustus in New York begint. Nadal won eerder dit jaar al de Australian Open en Roland Garros en is met 22 grandslamzeges recordhouder.

Nick Kyrgios hoeft door de afzegging van Nadal niet in actie te komen in de halve eindstrijd. De Australiër treft in de finale de Serviër Novak Djokovic of de Brit Cameron Norrie.