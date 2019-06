Semenya krijgt 'te laat' een uitnodiging

Caster Semenya Ⓒ AFP

JOHANNESBURG - Atlete Caster Semenya heeft vrijdag alsnog een uitnodiging gekregen om zondag bij de wedstrijden in de Diamond League in het Marokkaanse Rabat deel te nemen aan de 800 meter, maar volgens haar manager Jukka Härkönen kwam die te laat. "Ze heeft 20 uur nodig om vanuit Zuid-Afrika in Marokko te komen. Dat gaat haar niet meer lukken", aldus Härkönen.