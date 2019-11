Titelkandidaten winnen in eerste divisie

Koploper Cambuur boog thuis tegen Jong AZ een vroege achterstand om in een 3-1-zege en de nieuwe nummer 2 Jong Ajax won, na een voorsprong van 3-0, met 3-2 bij Telstar. FC Volendam, nu de nummer 4, klopte NEC met 3-1.

Cambuur keek al na drie minuten tegen een achterstand aan na een doelpunt van AZ-aanvaller Felix Correia, maar halverwege de eerste helft leidden de Friezen al door doelpunten van Stanley Akoy en Issa Kallon. Een kwartier voor tijd werd het duel beslist door Robert Mühren.

Voor Cambuur was het al de vierde opeenvolgende zege. De club uit Leeuwarden heeft sinds 23 augustus (1-0 tegen NAC Breda) niet meer verloren. Cambuur staat zes punten voor op Jong Ajax en De Graafschap, dat zondag nog Go Ahead Eagles ontvangt.

Jong Ajax

Jong Ajax leek een makkelijke avond te beleven in IJmuiden. De Amsterdammers hadden na zeventig minuten een marge van drie, maar na een door Telstar benutte penalty in de 87e minuut werd het nog spannend. Jong Ajax liet Cambuur niet uitlopen.

Volendam, getraind voor Wim Jonk, kwam al voor de vijfde keer op een rij tot winst. In eigen huis werd NEC met 3-1 verslagen. Ibrahim El Kadiri besliste het duel pas in blessuretijd. Door de zegereeks gaat Volendam nu aan kop in de tweede periode. Die wordt over twee speelronden beslist.

NAC wint weer eens

NAC, winnaar van de eerste periode, gaf de zege op Jong PSV een vervolg door in het eigen Rat Verlegh Stadion met 2-0 te winnen van MVV. NAC had voor het duel met Jong PSV zes duels op een rij niet gewonnen.