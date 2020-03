Ook Atletico heeft slecht nieuws voor spelers

Volgens de huidige nummer 6 van de Spaanse competitie is een ingreep onvermijdelijk om het voortbestaan van de club te garanderen. Zonder een forse verlaging van de maandelijkse uitgaven komt de Madrileense topclub in acute geldnood vanwege de coronacrisis, die in Spanje hard heeft toegeslagen.

Een dag eerder legde Barcelona de duurbetaalde selectie, inclusief oud-Ajacied Frenkie de Jong, onder meer al een korting in de salarissen op gedurende de periode dat het voetbal stilligt.

Atletico zorgde eerder deze maand nog voor een grote verrassing door titelhouder Liverpool in de achtste finales van de Champions League uit te schakelen. Daarna werd er in Europa niet veel meer gevoetbald vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

"In deze tijden zorgt het stilleggen van de competitie voor een ernstig inkomstenverlies"

De spelers en staf van de Belgische club KV Mechelen zijn bereid een deel van hun loon in te leveren. Dat heeft de directie van de club gezegd. Met het geld hoopt de club het verlies als gevolg van de coronacrisis binnen de perken te houden. Daarnaast wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan de medische zorg in de regio.

„In deze tijden zorgt het stilleggen van de competitie voor een ernstig inkomstenverlies. Daarom zocht de directie naar oplossingen in overleg met de staf en de spelers”, zegt algemeen directeur Frank Lagast. „De algemene, medische en sportieve staf leveren alvast vijftig procent van hun loon in. De directie en de raad van bestuur werken zoals voorheen zonder beloning. Dit weekend overleggen de spelers over hun bijdrage.”

Mechelen doneert ruim 100.000 euro aan de zorg. „Als alles straks achter de rug is en we mogen weer voor publiek voetballen, gaan we alle mensen uit onze omgeving die in de zorg werken uitnodigen”, aldus Lagast.