Atletenvoorzitter Amels: ’Hoop op limiet halen is ingedrukt’

„Er was toch wel teleurstelling. De hoop om dit jaar nog aan de limiet te voldoen is ingedrukt”, zegt hoogspringer Douwe Amels, de voorzitter van de atletencommissie van de Atletiekunie.

De mondiale bond World Athletics bepaalde eerder deze week dat prestaties die dit outdoorseizoen nog worden geleverd, niet meetellen voor de wereldranglijst en evenmin als kwalificatie gelden voor de Olympische Spelen van Tokio, die vanwege de coronapandemie een jaar zijn verschoven naar de zomer van 2021.

„Het is een lastige beslissing geweest, maar wel een begrijpelijke. Ik ben ook blij dat de mondiale bond leiderschap heeft getoond en nu al duidelijkheid heeft geboden. Én dat de internationale atletencommissie inspraak heeft gehad”, zegt meervoudig Nederlands kampioen Amels, die wel zijn eigen kijk heeft op het besluit.

„Het uitschakelen van de rankings is helder en daar ben ik het mee eens. Als er straks na de pandemie in sommige landen wel weer wedstrijden mogelijk zijn en in andere landen niet en er ook nog overal reisbeperkingen gelden, dan levert dan een oneerlijk voordeel op voor atleten die nog wel makkelijk een wedstrijd kunnen doen.”

Het opschorten van de periode waarin je limieten kunt behalen ziet hij anders. „Dat had van mij niet gehoeven. De olympische limieten zijn scherper dan ooit. Als ons deze zomer nog wat wedstrijden zijn gegund en een atleet is in staat een limiet te halen, dan vind ik het eerder oneerlijk dat het je dan niks oplevert.”

Amels voelt wat dat betreft wel mee met de Nederlandse marathonlopers, die hoopten in een snelle najaarsmarathon de limiet voor Tokio te lopen. „Dat is voor hen even slikken, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant; zij hadden voor Tokio 2020 nog één kans in het voorjaar en die kans hebben ze nu nog steeds. Bovendien gaat de limietperiode in per 1 december, dus er zijn vier maanden bijgekomen.”

Al met al kan Amels leven met de keuze van de internationale bond. „Atletiek is een mondiale sport, dus World Athletics moet rekening houden met alle continenten. Het is voor de Europese atleten misschien wat nadeliger, maar een ideaal besluit is er denk ik niet.”