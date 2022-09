AC Milan klopt Inter in spectaculaire stadsderby, Napoli mee aan kop

Inter begon het beste aan de wedstrijd en na ruim 20 minuten spelen opende de Kroaat Marcelo Brozovic, die ongehinderd door het centrum kon lopen, de score. Het antwoord van Milan liet niet lang op zich wachten. Rafael Leão schoot in de 28e minuut met links fraai raak.

De tweede helft verliep nog een stuk spectaculairder. Olivier Giroud werkte de bal, na een voorzet van Leão, in de 54e minuut van dichtbij binnen (2-1). Na een uur spelen waren de rollen omgedraaid, Leão maakte op aangeven van Giroud zijn tweede treffer van de wedstrijd.

Het duel werd steeds onvriendelijker en Inter gaf zich nog niet gewonnen. Invaller Edin Dzeko bracht de spanning halverwege de tweede helft terug, met een schot via de binnenkant van de paal. AC Milan-doelman Mike Maignan onderscheidde zich daarna met enkele goede reddingen, onder meer bij een afstandsschot van Hakan Çalhanoglu.

Dumfries speelde de gehele wedstrijd mee, De Vrij werd in de 84e minuut gewisseld.

Napoli meldt zich na zege op Lazio aan kop van Serie A

Napoli heeft zaterdag de koppositie in de Serie A in handen genomen. Het elftal van coach Luciano Spalletti was in Rome te sterk voor Lazio: 1-2. Napoli heeft na vijf duels 11 punten, net zoveel als AC Milan.

Napoli, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League, begon slecht aan de wedstrijd en stond al na 4 minuten achter door een doelpunt van Mattia Zaccagni. De Koreaanse verdediger Kim Min-jae maakte tegen het einde van de eerste helft gelijk. De winnende treffer kwam in de 61e minuut op naam van de Georgiër Khvicha Kvaratskhelia.

Voor Napoli betekende het de eerste overwinning in drie duels. De vorige twee competitiewedstrijden eindigden onbeslist, tegen Fiorentina (0-0) en Lecce (1-1).

Tegenvaller voor Napoli was het uitvallen van Hirving Lozano. De Mexicaanse oud-PSV'er ging kort voor rust per brancard van het veld met een blessure aan zijn hoofd.

Goal Milik niet genoeg voor Juventus

Juventus heeft voor de derde keer dit seizoen punten verspeeld in de Serie A. Het elftal van trainer Massimiliano Allegri kwam niet verder dan 1-1 bij Fiorentina, dat vorige maand FC Twente uitschakelde in de play-offs van de Conference League. Juventus speelde eerder gelijk bij Sampdoria (0-0) en tegen AS Roma (1-1).

Arek Milik schreeuwt het uit na zijn vroege openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

Oud-Ajacied Arek Milik zette Juventus, op aangeven van Filip Kostic, al in de 9e minuut op voorsprong. De Poolse aanwinst scoorde woensdag tegen Spezia (2-0) ook al. Christian Kouamé maakte na een half uur spelen gelijk. Fiorentina liet kort voor rust een grote mogelijkheid liggen om op voorsprong te komen, maar Luka Jovic miste een strafschop.

Voormalig Feyenoorder Sofyan Amrabat deed het gehele duel mee bij Fiorentina, dat na vijf duels 6 punten heeft. Juventus staat op 9 punten en neemt daarmee voorlopig de vierde plek in.