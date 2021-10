Chelsea pakt kop in Engeland, Manchester United niet langs Everton

De club van trainer Thomas Tuchel is na zeven wedstrijden op 16 punten gekomen, twee meer dan Liverpool dat zondag de topper tegen Manchester City speelt.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Premier League

Chelsea had na de eerste helft al met 3-0 voor kunnen staan. Na de vroege openingstreffer van Trevoh Chalobah volgden nog twee doelpunten, maar die werden allebei afgekeurd. Romelu Lukaku stond buitenspel toen hij met een fraai schot in de hoek afrondde en een rake kopbal van Timo Werner telde niet omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan.

Na een uur spelen kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. James Ward-Prowse benutte de strafschop die Southampton kreeg door een overtreding van Ben Chilwell op Valentino Livramento.

Chelsea begon een succesvol slotoffensief kort nadat doelpuntenmaker Ward-Prowse met rood van het veld was gestuurd. Werner scoorde opnieuw en deze keer telde de goal, pas zijn eerste van dit seizoen. Vlak voor tijd schoot Chilwell uit de rebound de derde goal voor Chelsea erin.

Andros Townsend (l.) heeft de 1-1 binnen gepegeld, tot ontzetting van de verdedigers van Manchester United. Ⓒ Reuters

Manchester United

Manchester United is er, drie dagen na de Champions League-ontsnapping tegen Villarreal, niet in geslaagd om opnieuw een overwinning voor de poorten van de hel weg te slepen. Tegen Everton werd het op Old Trafford 1-1.

United kwam vijf minuten voor tijd juist zelf goed weg, toen een treffer van Yerry Mina werd afgekeurd. De verdediger tikte een voorzet van Tom Davies binnen, maar deed dat in buitenspelpositie.

Ole Gunna Solskjaer had Paul Pogba en Cristiano Ronaldo op de bank geposteerd bij aanvang van de lunchwedstrijd, en zag hoe Anthony Martial de thuisclub op voorsprong zette. Na prachtig te zijn vrijgespeeld door Bruno Fernandes schoot de Fransman met een van richting veranderd schot raak. Het was de eerste United-goal van Martial in 242 dagen.

Een klein kwartier na rust mocht Ronaldo van Solskjaer het veld in, maar met de Portugees binnen de lijnen incasseerde United de gelijkmaker. Uit nota bene een hoekschop van de thuisploeg counterde Everton via Demarai Gray en Abdoulaye Doucouré geweldig tot bij Andros Townsend, die de tegenaanval beloonde met de strak binnen geschoten 1-1.

Daarna mocht ook Pogba nog invallen, maar tot de zege voor de ploeg van Solskjaer leidde het niet. Jadon Sancho kreeg nog een aardige mogelijkheid, maar dat was het ook wel qua dadendrang van de Mancunians. Donny van de Beek zat opnieuw negentig minuten op de reservebank.

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify: