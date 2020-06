Baas voetbalbond Italië hoopt op plukjes fans bij ontknoping Serie A

Dat zei Gabriele Gravini bij een interview met Radio 24 waaruit persbureau Ansa citeert. „Ik hoop met heel mijn hart dat er in de laatste speelronden kleine groepjes fans in de stadions aanwezig kunnen zijn”, aldus Gravini, die vorige week tot een akkoord kwam met sportminister Vincenzo Spadafora en Serie A-baas Paolo Dal Pino om het vanwege het coronavirus stilgelegde seizoen op 20 juni te hervatten.

Bij de herstart zijn in de stadions maximaal driehonderd betrokkenen welkom. Gravini zei te beseffen dat het wellicht te vroeg is om zijn wens uit te spreken. Maar hij voegde eraan toe dat het mogelijk moet zijn in stadions die 60.000 toeschouwers kunnen herbergen enkele plukjes fans op veilige afstand van elkaar te laten plaatsnemen.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid kwam meteen het signaal dat toeschouwers geen onderwerp van gesprek zijn geweest tijdens de onderhandelingen.