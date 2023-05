AZ heeft tegen West Ham United bekende als arbiter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

AC Milan zes maanden zonder Bennacer na knieoperatie

15:14 uur AC Milan is zijn Algerijnse international Ismaël Bennacer een half jaar kwijt. De middenvelder is dinsdag geopereerd aan zijn rechterknie.

De 25-jarige Bennacer, een vaste waarde centraal in het middenveld van Milan, viel vorige week al vroeg geblesseerd uit tijdens de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen stadsgenoot Inter (0-2). Dinsdag ging hij onder het mes in Lyon. Na afloop bevestigde Milan dat de speler „minstens zes maanden” uit de roulatie zal zijn. Er was schade aan het kraakbeen.

De Algerijn speelt sinds 2019 voor Milan; hij kwam dit seizoen veertig keer in actie voor zijn team.

AZ heeft tegen West Ham United Slowaakse bekende als arbiter

13:45 uur AZ krijgt donderdag in de belangrijke thuiswedstrijd tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League te maken met een bekende als scheidsrechter. De Slowaakse Ivan Kruzliak floot twee keer eerder een Europese wedstrijd van AZ, tegen het Spaanse Athletic Club en FK Bodø/Glimt uit Noorwegen. Beide keren won AZ met 2-1.

Kruzliak heeft sowieso veel ervaring in Europa. De 39-jarige arbiter floot dertien wedstrijden in de Champions League en 33 wedstrijden in de Europa League. In Alkmaar krijgt hij donderdag assistentie van twee landgenoten langs de lijn. De Duitser Marco Fritz is videoscheidsrechter.