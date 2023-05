Openda heeft concurrentie van Messi en Mbappé voor prestigieuze prijs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

De Lie valt en breekt sleutelbeen in Vierdaagse van Duinkerke

21:08 uur Wielrenner Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) heeft dinsdag bij een val in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke een breuk opgelopen in zijn linkersleutelbeen. In het ziekenhuis wordt nog gekeken of er sprake is van meer letsel, zo deelde zijn ploeg mee.

Bij de voorbereiding van de massasprint in de laatste rechte lijn in Abbeville kwam De Lie zwaar ten val. Daarbij liep hij in elk geval ook veel schaafwonden op. Vorig jaar kwam de 21-jarige De Lie ook al zwaar ten val in een etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Ook toen moest hij meteen opgeven in de Franse rittenkoers.

De Nederlander Olav Kooij won de openingsetappe.

Openda strijdt met Messi en Mbappé om Speler van het Jaar-titel

21:08 uur Loïs Openda is één van de vijf spelers die nog kans maakt op de prijs voor beste speler van het seizoen in de hoogste Franse voetbalklasse Ligue 1. De aanvaller, vorig seizoen nog actief voor Vitesse, heeft geduchte concurrenten. Lionel Messi en Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain zijn ook genomineerd. Net als zijn ploeggenoot Seko Fofana bij RC Lens en Jonathan David van Lille.

De 23-jarige Openda maakte dit seizoen al negentien doelpunten voor RC Lens, de verrassende nummer 2 van de ranglijst van Ligue 1. De aanvaller uit België bereidde drie doelpunten voor.

Swiatek ondanks 23 fouten naar kwartfinales in Rome

19:10 uur Tennisster Iga Swiatek heeft de kwartfinale van het toernooi van Rome bereikt. De nummer één van de wereld was in de achtste finales te sterk voor Dona Vekic uit Kroatië (6-3 6-4).

Swiatek kreeg voor het eerst enige tegenstand in de hoofdstad van Italië. Ze gunde de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova geen enkele game tijdens haar eerste optreden in Rome (6-0 6-0). Vervolgens verloor de Poolse slechts twee games tegen Lesia Tsurenko uit Oekraïne (6-2 6-0).

Swiatek had het lastiger tegen Vekic. Dat kwam ook omdat ze maar liefst 23 onnodige fouten maakte. Ze stuit in de kwartfinales op Elena Rybakina. De speelster uit Kazachstan versloeg Swiatek dit jaar in de achtste finale van de Australian Open en halve finale van Indian Wells.

Kyrgios meldt zich ook af voor Roland Garros

18:10 uur De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De Australiër is nog onvoldoende hersteld van een knieblessure. De grandslam op gravel gaat op 28 mei in Parijs van start.

De 28-jarige Kyrgios miste begin dit jaar ook de Australian Open, het grandslamtoernooi in zijn geboorteland. Begin oktober kwam hij voor het laatst in actie, in Tokio. Kyrgios deed in 2017 voor het laatst mee aan Roland Garros.

Kyrgios reikte vorig jaar tot de eindstrijd op Wimbledon.

Kooij spurt in Vierdaagse van Duinkerke naar zege in eerste etappe

16:53 uur Olav Kooij heeft de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. De 21-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was na een rit van Duinkerke naar Abbeville over ruim 196 kilometer de snelste in de massaspurt. Hij klopte op de meet de Duitser Max Walscheid en de Fransman Paul Penhoët.

Met de zege maakte Kooij de door hemzelf geschapen verwachtingen waar. Hij stelde zichzelf van tevoren in elk geval één etappezege ten doel.

Het was de tweede sprintzege van Kooij dit seizoen. Hij won eerder dit jaar de vijfde etappe in Parijs-Nice.

Vijf renners reden het grootste deel van de rit aan de leiding, maar zij werden ruim op tijd bijgehaald door het peloton. Jumbo-Visma bereidde vervolgens de sprint voor, die Kooij kundig afmaakte.

"Doel was een etappe winnen, mooi dat het meteen is gelukt", zei Kooij na afloop op Eurosport. "De laatste kilometers waren lastig vanwege de tegenwind. De sprint aanzetten was een kwestie van timing en daardoor ging het ook van links naar rechts over de weg. Ik begreep ook dat er nog een valpartij was, maar daar heb ik niets van gezien."

De Vierdaagse van Duinkerke telt dit jaar zes etappes en eindigt zondag.

AC Milan zes maanden zonder Bennacer na knieoperatie

15:14 uur AC Milan is zijn Algerijnse international Ismaël Bennacer een half jaar kwijt. De middenvelder is dinsdag geopereerd aan zijn rechterknie.

De 25-jarige Bennacer, een vaste waarde centraal in het middenveld van Milan, viel vorige week al vroeg geblesseerd uit tijdens de eerste wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen stadsgenoot Inter (0-2). Dinsdag ging hij onder het mes in Lyon. Na afloop bevestigde Milan dat de speler „minstens zes maanden” uit de roulatie zal zijn. Er was schade aan het kraakbeen.

De Algerijn speelt sinds 2019 voor Milan; hij kwam dit seizoen veertig keer in actie voor zijn team.

AZ heeft tegen West Ham United Slowaakse bekende als arbiter

13:45 uur AZ krijgt donderdag in de belangrijke thuiswedstrijd tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League te maken met een bekende als scheidsrechter. De Slowaakse Ivan Kruzliak floot twee keer eerder een Europese wedstrijd van AZ, tegen het Spaanse Athletic Club en FK Bodø/Glimt uit Noorwegen. Beide keren won AZ met 2-1.

Kruzliak heeft sowieso veel ervaring in Europa. De 39-jarige arbiter floot dertien wedstrijden in de Champions League en 33 wedstrijden in de Europa League. In Alkmaar krijgt hij donderdag assistentie van twee landgenoten langs de lijn. De Duitser Marco Fritz is videoscheidsrechter.