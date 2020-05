ADO Den Haag bevestigt: Rankovic nieuwe hoofdtrainer

Hij fungeerde de afgelopen seizoenen als assistent van Henk Fräser bij Sparta.

„We wisten van zijn ambities om hoofdtrainer te worden. Bij de contractverlenging hadden we afgesproken dat we ons coulant zouden opstellen als er zich een club voor hem zou melden”, aldus technisch directeur Henk van Stee van Sparta. „ADO Den Haag heeft ons nu benaderd en hij heeft toestemming gekregen om die gesprekken te voeren. Het is nu aan Aleksandar en ADO om tot een akkoord te komen.”

Behoud voor Eredivisie

Rankovic volgt bij ADO Den Haag de Engelsman Alan Pardew op, die was aangesteld om de club in de Eredivisie te houden. Die missie slaagde uiteindelijk door toedoen van de coronacrisis. Vanwege de pandemie werd de competitie afgebroken, waarna de KNVB besloot om geen clubs te laten degraderen.

De Serviër, die tussen 2005 en 2011 als speler actief was voor ADO Den Haag, gaat in de Hofstad samenwerken met een compleet nieuwe staf. Zijn rechterhand wordt Michele Santoni (oud-hoofdtrainer van Almere City FC), terwijl ook Richard Knopper (oud-speler Ajax, SC Heerenveen, Vitesse en ADO Den Haag) de nieuwe ADO-hoofdtrainer gaat assisteren.

Rick Hoogendorp

Een andere bekende oud-speler van ADO, Rick Hoogendorp, gaat aan de slag als spitsentrainer. In het nieuwe seizoen zal er opnieuw een belangrijke rol zijn weggelegd voor Martin Jol, die leiding gaat geven aan het technisch hart.