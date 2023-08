Ruud Gullit: ’Sleutel tot succes ligt bij PSV zelf’

PSV heeft na de 2-2 in Glasgow de beste papieren, maar zal in Eindhoven flink aan de bak moeten om een plaats in de groepsfase van de Champions League te bereiken ten koste van Rangers FC. Dat heeft PSV’s uitschakeling vorig seizoen door de Schotten uitgewezen, toen de ploeg thuis onverwachts verloor. Terwijl op Ibrox een flinke waarschuwing werd afgegeven door Rangers FC.