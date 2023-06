Van Dijk wil turbulent seizoen afsluiten met prijs: ’Gelukkig zit ik weer lekker in mijn vel’

Van Dijk staat voor zijn tweede eindronde van de nieuwe competitie van de UEFA. Vier jaar geleden won hij met Oranje van Engeland in de halve finales in Braga (3-1), met dank aan een eigen doelpunt van Kyle Walker en een treffer van Quincy Promes in de verlenging. Maar in de eindstrijd was Portugal te sterk. Gonçalo Guedes maakte het enige doelpunt (1-0).

Het ene jaar is het andere niet en in vier jaar kan er veel veranderen. Tegen Promes is inmiddels twee jaar celstraf geëist voor zware mishandeling van een neef. De aanvaller van Spartak Moskou wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de invoer van grote partijen cocaïne. Vlak voor de finaleronde van de Nations League van 2019 won Van Dijk met Liverpool de Champions League. In het nieuwe voetbaljaar ontbreekt Liverpool in de koningsklasse van het Europese clubvoetbal, na een vijfde plaats in de Premier League.

Bekijk ook: Oranje traint zonder Cody Gakpo voor finaleronde Nations League

Van Dijk met Jurrien Timber (links). Ⓒ ANP

Liverpool

„We hebben lang te wisselvallig gepresteerd”, zegt Van Dijk over het seizoen met Liverpool. „We wonnen met 7-0 van Manchester United, maar gingen een week later ook onderuit tegen Bournemouth. De laatste drie maanden ging het een stuk beter. Maar we hadden toen al te veel laten liggen.”

Voor het eerst sinds jaren waren er ook twijfels over Van Dijk. De 31-jarige verdediger oogde soms traag en onhandig na een zware knieblessure. Zou hij ooit nog de oude worden, vroegen ze zich ook in Engeland af. Op het WK in Qatar miste hij ook nog eens de eerste strafschop van Oranje in de verloren penaltyserie van de kwartfinale tegen Argentinië.

Ups en downs

„Maar gelukkig zit ik de laatste weken weer lekker in mijn vel”, vertelt Van Dijk. „Ik ben weer constant. Dankzij mensen van de club en hulp van mijn vrouw. Daar ben ik blij mee. Ups en downs horen bij het leven van een sporter. Maar dat accepteren is soms lastig. Gelukkig kan ik met het Nederlands elftal het seizoen nog heel mooi afsluiten.”

Volgende week woensdag wacht Kroatië in de halve eindstrijd in De Kuip, waar vier dagen later ook de finale van de Nations League wordt afgewerkt. Daarvoor kunnen ook Spanje en Italië zich kwalificeren. „Hoe mooi is het om een prijs met Oranje voor eigen publiek te winnen”, glundert Van Dijk. „Dat is het doel nu.”