Volgens de 34-jarige Engelsman is het duidelijk: Messi. Rooney moest in zowel 2009 als 2011 in het stof bijten in een Champions League-finale tegen de kleine Argentijn. In beide jaren troefde FC Barcelona zijn Manchester United af. In 2008 won Rooney wel de belangrijkste Europa Cup, met Ronaldo aan zijn zijde, en dankzij Edwin van der Sar, werd Chelsea bedwongen.

„Ronaldo is meedogenloos in het zestienmetergebied, een killer. Maar Messi martelt je eerst voordat hij je vermoordt”, schrijft Rooney in zijn column voor The Sunday Times. „Bij Messi heb je het idee dat hij er meer lol in heeft. Deze twee jongens hebben de sport totaal veranderd als het op het maken van doelpunten aankomt. Ik denk niet dat ze wat betreft ooit hun gelijken zullen vinden.”

Rooney en Cristiano Ronaldo in 2007. Ⓒ Reuters

Rooney is goed bevriend met de 35-jarige Ronaldo, maar kent geen grijntje twijfel bij het kiezen voor de drie jaar jongere Messi. „Ondanks mijn vriendschap met Cristiano zou ik altijd voor Messi kiezen. Met dezelfde reden als dat ik altijd naar Xavi en Scholes keek. Ik kan me niet herinneren dat ik Messi ooit hem zien scoren door zo hard mogelijk te schieten. Hij rolt de bal gewoon het doel in.”