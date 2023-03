Verstappen verrast Pérez: ’Er stond een punt op het spel’

De veelzeggende stilte van Pérez in de kamer achter het podium sprak boekdelen. De rel van vorig jaar rond de bewuste crash in Monaco en de ’revanche’ van Verstappen in Brazilië, toen de Limburger zijn teamgenoot weigerde te laten passeren, liggen natuurlijk nog vers in het geheugen. „Er stond een punt op het spel”, was Verstappen zich echter van geen kwaad bewust in Jeddah. „Zeker nu de strijd tussen twee auto’s lijkt te gaan, is het normaal dat ik ervoor ging.” Pérez keek iets anders tegen de zaak aan. „Mij werd gevraagd een bepaald tempo aan te houden. Ik dacht dat Max hetzelfde te horen kreeg. Hier moeten we het nog over hebben.”

De teamgenoten kijken niet op tegen een mogelijke tweestrijd om de titel. Verstappen: „Als dat het geval is, mogen we tegen elkaar racen en is het simpel: dan wint de beste.”

Ook de Mexicaan bekeek het van de zonnige kant. „Zo’n gevecht zou fantastisch nieuws voor het team zijn.”

Nyck de Vries

Nyck de Vries toonde zich na zijn veertiende plaats op het Jeddah Corniche Circuit zelfkritisch. De Nederlander van AlphaTauri baalde dat hij in de beginfase en na de safety car niet aanvallend genoeg reed. Daardoor kwam hij vast te zitten in een treintje met auto’s, die elkaar vanwege het gebruikte DRS-systeem in een wurggreep hielden. „Ik moest wachten tot het groepje openbrak en liep daarna achter de feiten aan. Ik vond mijzelf op die momenten niet sterk genoeg. Na de inhaalactie op Logan Sargeant had ik vrij baan en ging het een stuk beter.”