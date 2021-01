Oranje start WK-kwalificatie in Turkije, laatste duel tegen Noorwegen

Voetbal

Qatar speelt mee in Europese kwalificatie

De nationale voetbalploeg van Qatar gaat in de aanloop naar het WK in eigen land meedraaien in de Europese kwalificatiereeks. Qatar is als gastland verzekerd van deelname aan de mondiale eindronde. De Europese bond UEFA heeft Qatar uitgenodigd om buiten mededinging in te stromen in groep A, die nu u...