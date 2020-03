’Kylian Mbappé afwezig wegens coronatest’

Over de ziekte van Mbappé deed trainer Thomas Tuchel al eeder een uitspraak. „Hij heeft onder meer last van zijn keel. We moeten afwachten hoe hij zich woensdag voelt.”

L’Equipe meldt dat de Fransman uit voorzorg is getest of hij het coronavirus had. PSG en Mbappé wachten nog op de uitslag van de test, die dinsdagavond of woensdag bekend zal worden gemaakt.

Naar vermoeden gaat het niet om corona, maar om angina. Ofwel, een pijnlijke keelontsteking. Corona of niet, de kans dat PSG woensdagavond met Mbappé aan de aftrap verschijnt is zeer klein.

De Parijzenaren moeten in een leeg stadion - wegens het coronavirus - een 2-1 achterstand zien goed te maken. Die had het in Dortmund opgelopen bij het heenduel in de achtste finale van de Champions League.