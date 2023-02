Spaanse wielerbelofte Estela Domínguez (18) overleden na aanrijding met vrachtwagen

Estela was de dochter van oud-wielrenner Juan Carlos Domínguez, die in de jaren 90 reed bij gerenommeerde ploegen als Banesto, Kelme en Unibet.

Onlangs had Estela Domínguez haar handtekening gezet onder een contract bij Sopela Women’s Team. De wielerploeg laat weten: „Met enorm veel pijn hebben we vernomen dat onze wielrenster Estela Domínguez is overleden. Ze is slachtoffer van een aanrijding terwijl ze aan het trainen was. We begeleiden de familie op deze verschrikkelijke momenten. Rust zacht.”

Ook de legendarische Spaanse wielrenner Alejandro Valverde betoonde zijn medeleven: „Er zijn hier geen woorden voor. Al mijn liefde gaat uit naar de familie en vrienden van Estela Domínguez en vooral naar haar vader met wie ik in mijn jonge jaren in dezelfde ploeg reed.”