De Jong in de basis bij Barça; Griezmann op de bank

De Nederlander krijgt in de wedstrijd tegen Bayern München op het middenveld ondersteuning van Sergi Roberto, Sergio Busquets en de Chileen Arturo Vidal. Lionel Messi en Luis Suarez vormen de voorhoede bij de Catalanen, Antoine Griezmann is buiten het basiselftal gelaten.

Bij Bayern München zijn alle ogen gericht op Robert Lewandowski. De spits maakte dit seizoen 53 doelpunten, waarvan dertien in de Champions League. Thomas Müller voetbalt kort achter Lewandowski, de flanken worden voorin bezet door Ivan Perisic en Serge Gnabry.

Bayern München en FC Barcelona wonnen de Champions League (of voormalige Europa Cup 1) allebei vijf keer. De winnaar neemt het in de halve eindstrijd op tegen Manchester City of Olympique Lyon. Die twee elftallen treffen elkaar zaterdag.

