Ooit uit koers gezet na avondje stappen, nu verrassende leider in Vuelta Wie is Vuelta-revelatie Odd Christian Eiking?

Door Hugo Coorevits Kopieer naar clipboard

Odd Christian Eiking. Ⓒ EPA

Odd Christian Eiking is de revelatie van deze Vuelta. Tot zijn eigen verbazing begint hij de slotweek als leider, nadat hij vorige dinsdag het rood erfde van Primoz Roglic. Maar wie is Eiking? Vijf zaken die je moet weten over de 25-jarige Noor, die voor Intermarché – Wanty Gobert een sprookje aan het schrijven is.