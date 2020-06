Officieel: F1 begint in juli met dubbele race in Oostenrijk

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat de Formule 1 volledig werd stilgelegd. Daardoor werden de eerste tien Grand Prix’ van het seizoen al uitgesteld of zelfs geschrapt, zoals de race in Zandvoort.

Er was veel onzekerheid over wanneer de Formule 1 weer van start kon gaan. Totdat er in begin april werd gesproken over een start in Oostenrijk, met twee races op de Red Bull Ring, een circuit waar Max Verstappen al veel successen behaalde. De races - ook in andere landen - moeten dan achter gesloten deuren plaatsvinden en er moest tevens groen licht komen vanuit de desbetreffende regeringen.

Uiteindelijk is het de FIA, ondanks de moeilijkheidsgraad, gelukt om een groot deel van de kalender vorm te geven. „We hebben de afgelopen weken keihard gewerkt om een nieuwe kalender in elkaar te zetten en op een veilige manier weer te gaan racen. We zijn blij dat we op dit moment de eerste acht Grand Prix’ kunnen bekendmaken en hopen ergens in de komende weken het volledige schema te presenteren”, aldus Chase Carey, CEO van de Formule 1.

Carey gaat verder: „Op dit moment verwachten we te gaan racen zonder toeschouwers. Als de situatie het toelaat en het weer veilig is, hopen we onze fans binnen enkele maanden weer op de circuits te kunnen verwelkomen. De terugkeer van de F1 is in ieder geval een boost voor de autosport.”

De start van de Formule 1, met twee races in Oostenrijk en één Grand Prix in Hongarije, zal voor Max Verstappen als muziek in de oren klinken. De coureur van Red Bull schreef de Grand Prix in Oostenrijk de afgelopen twee seizoenen op zijn naam en op de Hungaroring pakte hij vorig seizoen zijn eerste pole position in zijn carrière.

De kalender

Zo ziet de racekalender er voorlopig uit, met acht races in Europa. Hoe de rest van het F1-seizoen eruit komt te zien is nog niet bekend.