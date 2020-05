Vitesse mikt op assistent Schmidt voor positie hoofdtrainer

Nadat hij werd ontslagen bij Austria Wien, zit Letsch sinds maart 2019 zonder club. De boomlange Duitser (1,90 meter) heeft net als Spors een verleden in het Red Bull-netwerk. Waar Spors als scout gewerkt heeft bij RB Leipzig en in die hoedanigheid de gelegenheid kreeg ook zijn licht op te steken bij andere Red Bull-clubs, daar heeft Letsch tussen 2013 en 2016 gewerkt voor Red Bull Salzburg. Bij de Oostenrijkse topclub is hij actief geweest als jeugdtrainer, assistent-trainer en kortstondig als interim-trainer van de hoofdmacht (twee duels).

Evenmin als Spors kan Letsch bogen op een indrukwekkende spelersachtergrond. Beiden kwamen nooit verder dan het amateurvoetbal. Waar Spors bij Hoffenheim direct bij een aansprekende club kwam te werken, daar heeft Letsch jarenlang in de marge van het Duitse voetbal gewerkt bij clubjes als Stuttgarter Kickers, SSV Ulm 1846 (als assistent-trainer), FC Union Heilbronn en SG Sonnenhof Grossaspach (als hoofdtrainer).

Na bij Red Bull Salzburg aan het echte werk te hebben geroken, ging Letsch op eigen benen staan, vooralsnog met weinig succes. Eerst werkte hij twee jaar bij de Oostenrijkse tweededivisieclub FC Liefering, dat een opleidingsclub is voor Red Bull Salzburg. Daarna werd Letsch trainer van het Duitse FC Erzgebirge Aue, waar hij de opvolger was van de naar Schalke 04 vertrokken Domenico Tedesco. Na een valse start met drie nederlagen (twee in de competitie en één in de beker) kon Letsch na een dienstverband van slechts 57 dagen direct weer vertrekken. In februari 2018 werd hij aangesteld bij Austria Wien als opvolger van Thorsten Fink. In maart 2019 kreeg Letsch ook bij Austria zijn congé. Sindsdien zat hij zonder club.

Met een keuze voor Letsch sluit Vitesse aan bij de trend in het Nederlandse voetbal om in Duitsland te kijken. Eerder stelden Heracles Almelo (Frank Wormuth), NAC Breda (Peter Hyballa) en PSV (Roger Schmidt) al een Duitse trainer aan, terwijl het aantal Duitse spelers in Nederland al jaren in de lift zit.

Spors maakte eerder deze week bekend, dat Edward Sturing, die hij gevraagd had kandidaat te zijn, komend seizoen geen hoofdtrainer zal zijn. Bij die gelegenheid gaf de jeugdige td aan dat zijn keuze op een ander type trainer was gevallen. ,,Het is geen keuze tegen Edward, maar een keuze voor iets anders. Een keuze om een nieuwe impuls te geven aan de ploeg. Het is goed om iets nieuws neer te zetten en de speelstijl een beetje aan te passen. Op sommige vlakken wil ik meer ontwikkeling zien. Ik wil de nadruk leggen op meer intensiteit en een hogere snelheid in het spel.”

Spors gaf afgelopen week aan, dat hij het belangrijk vindt om als td op dezelfde golflengte te zitten als een trainer. ,,Het is heel belangrijk dat we dezelfde taal spreken qua voetbalfilosofie. Dat we met dezelfde ogen naar de wedstrijd kijken. Er zijn verschillende manieren om succesrijk te zijn en ik ben niet hier om te zeggen, dat mijn manier van over voetbal denken de enig goede is. Maar het is wel mijn manier en ik zoek een trainer die hetzelfde ziet in een wedstrijd en op dezelfde manier over voetbal denkt.”

Letsch staat te boek als een trainer, die vanuit de Red Bull-filosofie werkt en zijn elftallen graag met veel energie en een hoge intensiteit laat spelen.