Leeuwinnen zonder publiek tegen Frankrijk

„Nu heeft Frankrijk in ieder geval geen thuisvoordeel”, stelde doelvrouw Sari van Veenendaal gekscherend in een vooruitblik.

Bekijk ook: KNVB bereidt zich voor op maatregelen tegen coronavirus

De Leeuwinnen sluiten dinsdag in Valenciennes het vriendschappelijke Tournoi de France af. Oranje speelde de eerste twee duels met Brazilië en Canada gelijk: beide wedstrijden eindigden in 0-0. Frankrijk is na twee overwinningen (twee keer 1-0) al zeker van de eindzege.

Roord fit voor minuten

Jill Roord is hersteld van bovenbeenklachten en lijkt fit genoeg om namens de Leeuwinnen minuten te maken. Eerste doelvrouw Van Veenendaal gaat starten, nadat reserves Loes Geurts en Lize Kop vorige week onder de lat mochten laten zien wat ze waard.

Bondscoach Sarina Wiegman had maandag goed nieuws over Aniek Nouwen, die vorige week het trainingskamp moest verlaten. De verdedigster van PSV was verkouden en hoestte. Vanwege de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot mensen uit Noord-Brabant stuurde de technische staf Nouwen, evenals keeperstrainer Erskine Schoenmakers, naar huis.

Hoestvrij

„Anouk is inmiddels bijna hoestvrij”, stelde Wiegman, die eveneens niet meer kan beschikken over Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk. Beide Arsenal-speelsters raakten vorige week geblesseerd en keerden daarop terug naar Londen.