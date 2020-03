Oranje Leeuwinnen moeten het zonder support doen tegen Frankrijk

De Franse bond heeft de KNVB laten weten dat er geen toeschouwers welkom zijn, als maatregel tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het in Valenciennes op tegen het gastland, dat na overwinningen op Canada en Brazilië al zeker is van de eindzege op het Tournoi de France.

Tweehonderd Nederlandse fans

Vanwege het besmettelijke virus heeft de regering in Frankrijk maandag besloten om sportevenementen voorlopig achter gesloten deuren of voor een beperkt aantal toeschouwers (maximaal duizend) af te werken. Vanuit Nederland zouden tweehonderd fans naar de stad in Noord-Frankrijk komen om Oranje aan te moedigen, maar zij mogen het Stade du Hainaut niet in.

Oranje is al een week in Frankrijk. Ze speelden eerder in Valenciennes met 0-0 gelijk tegen Brazilië en kwamen in Calais tegen Canada ook niet tot scoren: 0-0. De KNVB besloot zaterdag om verdediger Aniek Nouwen en keeperstrainer Erskine Schoenmakers terug naar huis te sturen, naar aanleiding van het aangescherpte advies van het RIVM voor inwoners van de provincie Brabant.

Nouwen en Schoenmakers wonen daar en hadden beiden wat klachten, al zijn ze koortsvrij. Om risico’s te vermijden, zijn ze wel uit de selectie gegaan. Woensdag is ook geen publiek welkom in Parijs bij de return in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund.