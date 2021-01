Michael van Gerwen moet in achtervolging op deze gespierde ex-rugbyspeler

Gerwyn Price viert zijn successen meestal uitbundig op het podium. Ⓒ PDC

Het zal bij het eerstvolgende toernooi een rare gewaarwording zijn als de caller van dienst Michael van Gerwen introduceert als de nummer twee van de wereld. De nieuwe werkelijkheid is namelijk dat Mighty Mike niet meer de beste darter ter wereld is. Na 2560 dagen hij heeft de leidende positie op de Order of Merit moeten overdragen aan de nieuwe wereldkampioen Gerwyn Price. De 31-jarige Vlijmenaar zal in 2021 in de achtervolging moeten op de gespierde ex-rugbyspeler.