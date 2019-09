Tagliafico: ’Hoop dat Messi kijkt’

De linksback scoorde eerste al knap met het hoofd. „Het gaat om concentratie, de wil om dat duel te winnen. Focus, daar draait het om. De wil om die goal te maken. Niet eens om de sprongkracht.”

Hij vervolgt: „Natuurlijk het bewegen en de timing is belangrijk, maar de wil is nog groter. In Argentinië heb ik hier vroeger op geoefend. Nu doe ik het elke dag op de training”, grapt de Argentijn.

Zijn tweede treffer was bijkans nog fraaier, toen hij de bal ineens met links op de pantoffel nam. „Je weet dat als Hakim (Ziyech, red) naar binnen gaat, de bal kan komen. Ik stak mijn been uit en de bal vloog erin.”

Zijn landgenoot Lionel Messi maakt geregeld wereldgoals. „Ik weet niet of hij dit ziet. Maar ik hoop het wel, dan mag hij een liedje zingen!”

Siem de Jong

Onder ovationeel applaus van het Amsterdamse publiek keerde Siem de Jong zaterdag terug in het eerste elftal van Ajax. De aanvallende middenvelder mocht invallen in de 83e minuut.

De meeste fans van Ajax zullen nooit vergeten hoe De Jong op 15 mei 2011 met twee treffers de kampioenswedstrijd tegen FC Twente (3-1) besliste. De broer van Luuk vertrok naar Newcastle United, speelde een seizoen voor PSV en kon mede door blessures bij Ajax nooit meer overtuigen. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Sydney FC. Nu staat hij voor de zware opgave een plek in de selectie van trainer Erik ten Hag te veroveren.

Ajax heeft met Donny van de Beek, Quincy Promes, Dusan Tadic en David Neres veel spelers die achter de centrumspits kunnen voetballen. „Ik ben er een tijdje uit geweest en moet er hard voor werken”, zei de 30-jarige De Jong. „Maar het is mooi dat ze me deze invalbeurt gunnen. Misschien kan ik nu al van waarde zijn in de slotfase van een wedstrijd. Dat is me vaker gelukt.”

Bekijk ook: Goede generale Ajax na slecht eerste bedrijf

Bekijk ook: Ajax na rust ruim langs Heerenveen