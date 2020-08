Sport Kort: Lakers en Bucks door in NBA-playoffs

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Lakers en Bucks door in NBA-playoffs

08.30 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers hebben de tweede ronde bereikt van de play-offs in de NBA. Na drie dagen waarin uit protest tegen het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen niet werd gespeeld, haalden de Bucks en de Lakers hun benodigde vierde overwinning binnen.

De basketballers uit Milwaukee namen woensdag het initiatief tot een boycot. Ze weigerden aan te treden tegen Orlando Magic, omdat ze het racisme en de ongelijkheid in hun land zat zijn. Aanleiding daarvoor was het neerschieten door een politieagent van Jacob Blake, vorige week in de staat Wisconsin, waarin Milwaukee de grootste stad is.

Na gesprekken met de organisatie van de NBA over concrete actiepunten besloten de basketballers weer verder te gaan met de competitie. De Bucks beslisten zaterdag in Orlando de best-of-sevenserie tegen Orlando Magic door met 118-104 te winnen. De Lakers versloegen Portland Trail Blazers met 131-122.

Driebanden: Glenn Hofman wint GP Rosmalen

07.00 uur: De finale van het eerste grand prix-toernooi driebanden dit seizoen is gewonnen door Glenn Hofman Hij versloeg in Rosmalen Kay de Zwart in 28 beurten met 40-31.

Het is voor de Hagenaar Hofman zijn 2e overwinningen van een grand prix. Vorig jaar wist hij de GP van Oosterhout op zijn naam te schrijven door in de finale John Tijssens te verslaan.

Glenn Hofman vertrek over twee weken, samen met Jean-Paul de Bruijn, voor een lange periode naar Zuid Korea om deel te nemen aan twee grote toernooien van de Professional Billiards Association, waar beide spelers onder contract staan. De overwinning in Rosmalen levert Hofman een bedrag van 800 euro op