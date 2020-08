Sport Kort: Strootman met zege op zak naar Oranje

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Strootman wint met Marseille eerste duel na besmettingsgolf

23.04 uur: Olympique Marseille heeft de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe seizoen gewonnen. De ploeg van basisspeler Kevin Strootman versloeg Stade Brest met 3-2. Voor de bezoekers uit Marseille kwamen Florian Thauvin en Duje Caleta-Car (twee keer) tot scoren. Strootman werd in de 72e minuut gewisseld. Hij meldt zich maandag in Zeist bij de selectie van het Nederlands elftal.

Olympique had op vrijdag 21 augustus de Franse competitie moeten openen met het duel tegen Saint-Etienne, maar die wedstrijd werd uitgesteld vanwege een golf aan coronabesmettingen bij de club uit Marseille.

Voetbal: Van Wolfswinkel sluit af in mineur

20.59 uur: Ricky van Wolfswinkel heeft in mineur afscheid genomen bij FC Basel. De 31-jarige spits verloor in Bern met zijn club in de finale van het Zwitserse bekertoernooi van landskampioen Young Boys: 1-2. Invaller Marvin Spielmann maakte in de 89e minuut het winnende doelpunt. Van Wolfswinkel kon als basisspeler in zijn laatste wedstrijd voor FC Basel niet tot scoren komen.

Van Wolfswinkel, die in 2017 Vitesse verruilde voor Basel, had een aflopend contract. Zijn verbintenis duurde eigenlijk tot 1 juli, maar vanwege het coronavirus werd het contract verlengd tot het einde van het uitgerekte seizoen. Van Wolfswinkel miste een groot deel van het seizoen nadat bij hem in augustus een hersenaandoening was geconstateerd.

Golf: Van Driel eindigt als elfde bij UK Championship

19.22 uur: Darius van Driel is bij het UK Championship op The Belfry in Sutton Coldfield op de gedeelde elfde plaats geëindigd. Hij ging op de slotdag rond in 66 slagen (-6). Daarmee steeg de Nederlander acht plaatsen in het klassement. Een eindklassering in de top-10 met een score van 279 slagen zat er net niet in.

De Deen Rasmus Højgaard won het toernooi op de tweede hole van een play-off met de Zuid-Afrikaan Justin Walters. Beiden waren na vier dagen op een totaal van 274 geëindigd. Højgaard klom naar de gedeelde eerste plaats dankzij een omloop van 65 slagen. Walters, die als koploper aan de laatste ronde was begonnen, verspeelde zijn directe winstkansen met een rondje van 70 slagen.

Van Driel begon en eindigde zondag met een bogey en liet ook op de vierde hole een slag liggen. Dankzij negen birdies kon Van Driel toch nog een aardige sprong in de eindstand maken. De 31-jarige Zuid-Hollander, die vorig jaar een vaste speelkaart bemachtigde voor de Europese Tour, eindigde eerder deze zomer op de gedeelde vierde plek bij de Austrian Open.

Voetbal: Luik brengt Beerschot eerste puntenverlies toe

19.20 uur: Standard Luik mag zich in ieder geval voor even koploper van België noemen. Het elftal van de Franse trainer Philippe Montanier won de uitwedstrijd tegen Beerschot met 0-3.

Felipe Avenatti, Maxime Lestienne en Obbi Oulare maakten de doelpunten voor Standard Luik. Beerschot leed voor het eerst puntenverlies, na drie overwinningen op rij. Standard Luik heeft tien punten na vier duels.

Charleroi won ook zijn vierde wedstrijd gewonnen. Het thuisduel met Antwerp leverde een 2-0 zege op voor de verrassende koploper. Shamar Nicholson maakte na ruim een kwartier het openingsdoelpunt. Hij besliste het duel in de extra tijd met zijn tweede treffer. Antwerp speelde vanaf de 22e minuut met tien man door een rode kaart voor Birger Verstraete.

Tennis: Paire uit US Open na positieve coronatest

18.11 uur: Een dag voor de start van de US Open is de Fransman Benoît Paire uit het speelschema gehaald. Dat wijst er op, dat hij de speler is bij wie het coronavirus tijdens een test is vastgesteld. Eerder op zondag maakte de Franse krant L’Equipe bekend dat Paire positief was bevonden. Kort daarna bevestigde de Amerikaanse organisatie een besmettingsgeval, zonder daarbij in details te treden.

Paire, de nummer 22 van de wereldranglijst, is in het speelschema inmiddels vervangen door de Spanjaard Marcel Granollers. De nummer 149 van de wereld komt in de eerste ronde uit tegen de Pool Kamil Majchrzak, die op de 108e plaats staat in het mondiale klassement.

De organisatie van de US Open hield het na de onheilstijding bij een korte verklaring. „De speler vertoont geen ziekteverschijnselen en is teruggetrokken uit het toernooi. De speler is geadviseerd om tenminste tien dagen in isolatie te gaan. Uit verder contactonderzoek moet duidelijk worden of er iemand voor veertien dagen in quarantaine dient te gaan.”

Paardensport: Springruiter Smolders derde in Saint-Tropez

18.00 uur: De Nederlandse springruiter Harrie Smolders is bij wedstrijden in Saint-Tropez op de derde plaats geëindigd. Hij zette met zijn paard Cas 2 in de barrage, met zeven concurrenten, de derde tijd neer: 38,51 seconden. De Fransman Olivier Robert won voor eigen publiek op de rug van Vangog du Mas Garnier met een tijd van 36,68. De Belg Jos Verlooy belandde met Jacobien Dwerse Hagen op de tweede plek met 37,36.

Nederlands kampioen Marc Houtzager moest met Sterrehof’s Edinus genoegen nemen met de vijfde plaats: 42,49. Maikel van der Vleuten miste met Edinburgh de barrage en kwam op de tiende plek uit.

Atletiek: Burnet onttroont Martina op 200 meter

17.56 uur: Taymir Burnet heeft Churandy Martina onttroond als Nederlands kampioen op de 200 meter. Burnet liep in de finale in een bijzonder snelle 20,35 naar het goud, maar zag al snel na zijn finish dat hij die tijd door de krachtige rugwind (+5 meter per seconde) niet als persoonlijk record kon aanmerken. Martina, die er volgend jaar op de Olympische Spelen ook weer bij wil zijn, moest in 20,95 genoegen nemen met het zilver. Riq de Wit was de verrassende winnaar van het brons in 21,22.

Jochem Dobber maakte zijn favorietenrol waar op de 400 meter. Hij won de finale in 46,59 en troefde Nederlands recordhouder Liermarvin Bonevacia af, die tweede werd in 46,93. Isayah Boers nam het brons in ontvangst met 46,99. Voor Dobber was het zijn eerste Nederlandse titel. De atleet uit Santpoort is dit seizoen de openbaring op de 400 meter; hij verraste eerder deze maand in Chaux-de-Fonds met een dik persoonlijk record van 45,68 en is ineens derde aller tijden in Nederland.

Menno Vloon kende geen serieuze concurrentie bij het polsstokhoogspringen. Hij won de titel met een hoogte van 5,75.

Atletiek: Klaver wint 200 meter

16.37 uur: Lieke Klaver heeft op de NK atletiek in Utrecht de titel veroverd op de 200 meter. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen spurtte in de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd naar het goud in een tijd van 22,95. Marije van Hunenstijn rende naar het zilver in 23,04, Femke Bol behaalde het brons met 23,40.

Atletiek: Dafne Schippers niet in finale 200 meter

16.02 uur: Dafne Schippers heeft zich kort na de series op de 200 meter bij de NK atletiek in Utrecht afgemeld voor de finale. De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand heeft nog steeds rugklachten en wil zich niet forceren met het oog op de grotere wedstrijden die ze dit seizoen nog wil lopen, meldde ze aan de organisatie.

„Ik voel me best wel goed, maar loop wel een beetje met een rugblessure”, zei ze tegen de NOS. „Ik wil absoluut geen risico’s nemen. Er komen nog best veel wedstrijden aan en ik wil investeren in de toekomst. Twee races in anderhalf uur was te veel voor nu.”

Schippers had zich in de series met een tijd van 23,15 als tweede geplaatst voor de finale, later deze zondag. Lieke Klaver was met 23,01 sneller en meldde zich als favoriete voor de Nederlandse titel. De 22-jarige sprintster uit Enkhuizen liep eerder dit seizoen al 22,66 en is daarmee de snelste Nederlandse op de 200 meter van dit jaar.

Schippers kwam vorige week in Hongarije op haar eerste 200 meter van dit jaar tot 22,94. Na die race klaagde ze ook al over de pijn in haar rug.

Atletiek: dubbelgoud voor Nadine Visser

15.47 uur: Atlete Nadine Visser heeft een bijzondere ’dubbel’ bemachtigd op de NK in Utrecht. Ze veroverde na de Nederlandse titel op de 100 meter ook het goud op haar specialiteit, de 100 meter horden. Visser won de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd in een voor haar doen matige tijd van 13,10, maar dat kwam omdat ze de eerste horde toucheerde en uit balans raakte.

Visser herstelde in de race en won nog vrij gemakkelijk. Het zilver was voor Sharona Bakker, die 13,24 noteerde. De geboren IJmuidense is bezig aan haar zoveelste comeback na talrijke blessures. Zoë Sedney behaalde met 13,30 het brons.

Visser zette in de halve finales nog een veelbelovende tijd van 12,97 neer. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.

Motorcross: Van der Mark buiten het podium

14.58 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is in de tweede race van het WK Superbike op het Spaanse circuit Motorland Aragón niet verder gekomen dan de zesde plaats. De Nederlander startte als derde, nam na enkele ronden zelfs even de tweede plek in, maar zakte geleidelijk aan weg naar plek zes. In de eerste race op zaterdag was hij als vijfde geëindigd.

De Brit Jonathan Rea, regerend wereldkampioen in de klasse van zware motoren, won de race en hij nam de leiding in het kampioenschap over van zijn landgenoot Scott Redding, die als vijfde over de finish kwam. Van der Mark handhaafde zijn vijfde plaats in de WK-stand.

Atletiek: Visser met kampioenschapsrecord naar finale 100 meter horden

13.39 uur: Nadine Visser heeft ook in de halve finales van de NK atletiek in Utrecht haar ongeslagen status van dit jaar behouden. Ze plaatse zich met speels gemak voor de finale van de 100 meter horden in 12,97 seconden. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.

Visser aast op een bijzondere ’dubbel’ op atletiekbaan Maarschalkerweerd. De Noord-Hollandse veroverde zaterdag verrassend de Nederlandse titel op de 100 meter (11,25) en wil daar zondag het goud op haar specialiteit aan toevoegen. Visser is met 12,68 tot nog toe ook de snelste atlete van de wereld op de 100 meter horden.

Tennis: Rus treft Ann Li op openingsdag US Open

10.37 uur: Arantxa Rus komt in actie op de openingsdag van de US Open. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York neemt het maandag op baan 12 van Flushing Meadows in New York op tegen de Amerikaanse Ann Li. Rus moet wel lang wachten, want haar partij staat als laatste geprogrammeerd.

Daarvoor staan op baan 12 drie partijen bij de mannen en één bij de vrouwen op het schema. De 29-jarige Rus is de nummer 72 van de wereld. Met de 20-jarige Li treft ze de mondiale nummer 133. Kiki Bertens, die op de wereldranglijst de zevende plek inneemt, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi net als heel wat andere toptennissers over.

Karolina Pliskova opent het programma in het Arthur Ashe-stadion. De Tsjechische nummer 3 van de wereld is als eerste geplaatst omdat Ashleigh Barty en Simona Halep niet meedoen. Pliskova neemt het in het hoofdstadion op tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne. In de avond komen Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, en Naomi Osaka in actie in het Arthur Ashe-stadion.

Honkbal: Bogaerts slaat Red Sox langs kampioen MLB

10.17 uur: Xander Bogaerts heeft de honkballers van Boston Red Sox naar een overwinning op Washington Nationals geleid. De 27-jarige Arubaan was de uitblinker op Fenway Park door direct in de eerste inning een homerun te slaan, met twee teamgenoten op de honken. Het betekende de opmaat richting een zege op de kampioen van de Major League: 5-3.

Bogaerts sloeg zijn zevende homerun van dit seizoen. De korte stop van de Red Sox, international van Oranje, leidde zijn ploeg onlangs met een homerun ook al naar een overwinning op Baltimore Orioles (7-1). De Red Sox beleven vooralsnog een teleurstellend seizoen, met 11 zeges tegenover 22 nederlagen. Bogaerts won in 2013 en 2018 met de ploeg uit Boston de World Series.

Voetbal: MVV moet weer speler in quarantaine zetten

09.34 uur: MVV Maastricht heeft weer een voetballer in quarantaine moeten plaatsen. De speler testte weliswaar negatief op het coronavirus, maar hij heeft intensief contact gehad met zijn ploeggenoot bij wie wel besmetting met het virus werd vastgesteld. Dat betekent dat trainer Darije Kalezic zondagavond in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Almere City FC twee spelers moet missen.

MVV maakte zaterdag al bekend dat één speler positief heeft getest. Hij ging direct thuis in quarantaine. Uit eigen onderzoek van MVV en het aanvullende contactonderzoek van de GGD bleek dat de betreffende voetballer meer dan vijftien minuten intensief contact had gehad met een ploeggenoot. De GGD legde hem eveneens thuisquarantaine op.

MVV wil niet zeggen om welke spelers het gaat. De wedstrijd in en tegen Almere kan gewoon doorgaan.

Basketbal: Lakers en Bucks door in NBA-playoffs

08.30 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers hebben de tweede ronde bereikt van de play-offs in de NBA. Na drie dagen waarin uit protest tegen het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen niet werd gespeeld, haalden de Bucks en de Lakers hun benodigde vierde overwinning binnen.

De basketballers uit Milwaukee namen woensdag het initiatief tot een boycot. Ze weigerden aan te treden tegen Orlando Magic, omdat ze het racisme en de ongelijkheid in hun land zat zijn. Aanleiding daarvoor was het neerschieten door een politieagent van Jacob Blake, vorige week in de staat Wisconsin, waarin Milwaukee de grootste stad is.

Na gesprekken met de organisatie van de NBA over concrete actiepunten besloten de basketballers weer verder te gaan met de competitie. De Bucks beslisten zaterdag in Orlando de best-of-sevenserie tegen Orlando Magic door met 118-104 te winnen. De Lakers versloegen Portland Trail Blazers met 131-122.

Driebanden: Glenn Hofman wint GP Rosmalen

07.00 uur: De finale van het eerste grand prix-toernooi driebanden dit seizoen is gewonnen door Glenn Hofman Hij versloeg in Rosmalen Kay de Zwart in 28 beurten met 40-31.

Het is voor de Hagenaar Hofman zijn 2e overwinningen van een grand prix. Vorig jaar wist hij de GP van Oosterhout op zijn naam te schrijven door in de finale John Tijssens te verslaan.

Glenn Hofman vertrek over twee weken, samen met Jean-Paul de Bruijn, voor een lange periode naar Zuid Korea om deel te nemen aan twee grote toernooien van de Professional Billiards Association, waar beide spelers onder contract staan. De overwinning in Rosmalen levert Hofman een bedrag van 800 euro op