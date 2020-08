Sport Kort: Visser vestigt kampioensrecord op weg naar finale horden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcross: Van der Mark buiten het podium

14.58 uur: Motorcoureur Michael van der Mark is in de tweede race van het WK Superbike op het Spaanse circuit Motorland Aragón niet verder gekomen dan de zesde plaats. De Nederlander startte als derde, nam na enkele ronden zelfs even de tweede plek in, maar zakte geleidelijk aan weg naar plek zes. In de eerste race op zaterdag was hij als vijfde geëindigd.

De Brit Jonathan Rea, regerend wereldkampioen in de klasse van zware motoren, won de race en hij nam de leiding in het kampioenschap over van zijn landgenoot Scott Redding, die als vijfde over de finish kwam. Van der Mark handhaafde zijn vijfde plaats in de WK-stand.

Atletiek: Visser met kampioenschapsrecord naar finale 100 meter horden

13.39 uur: Nadine Visser heeft ook in de halve finales van de NK atletiek in Utrecht haar ongeslagen status van dit jaar behouden. Ze plaatse zich met speels gemak voor de finale van de 100 meter horden in 12,97 seconden. Zo hard was nog nooit gelopen op een NK. Het vorige kampioenschapsrecord stond met 13,01 op naam van Marjan Olyslager uit 1985.

Visser aast op een bijzondere ’dubbel’ op atletiekbaan Maarschalkerweerd. De Noord-Hollandse veroverde zaterdag verrassend de Nederlandse titel op de 100 meter (11,25) en wil daar zondag het goud op haar specialiteit aan toevoegen. Visser is met 12,68 tot nog toe ook de snelste atlete van de wereld op de 100 meter horden.

Tennis: Rus treft Ann Li op openingsdag US Open

10.37 uur: Arantxa Rus komt in actie op de openingsdag van de US Open. De enige Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in New York neemt het maandag op baan 12 van Flushing Meadows in New York op tegen de Amerikaanse Ann Li. Rus moet wel lang wachten, want haar partij staat als laatste geprogrammeerd.

Daarvoor staan op baan 12 drie partijen bij de mannen en één bij de vrouwen op het schema. De 29-jarige Rus is de nummer 72 van de wereld. Met de 20-jarige Li treft ze de mondiale nummer 133. Kiki Bertens, die op de wereldranglijst de zevende plek inneemt, slaat het Amerikaanse grandslamtoernooi net als heel wat andere toptennissers over.

Karolina Pliskova opent het programma in het Arthur Ashe-stadion. De Tsjechische nummer 3 van de wereld is als eerste geplaatst omdat Ashleigh Barty en Simona Halep niet meedoen. Pliskova neemt het in het hoofdstadion op tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne. In de avond komen Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, en Naomi Osaka in actie in het Arthur Ashe-stadion.

Honkbal: Bogaerts slaat Red Sox langs kampioen MLB

10.17 uur: Xander Bogaerts heeft de honkballers van Boston Red Sox naar een overwinning op Washington Nationals geleid. De 27-jarige Arubaan was de uitblinker op Fenway Park door direct in de eerste inning een homerun te slaan, met twee teamgenoten op de honken. Het betekende de opmaat richting een zege op de kampioen van de Major League: 5-3.

Bogaerts sloeg zijn zevende homerun van dit seizoen. De korte stop van de Red Sox, international van Oranje, leidde zijn ploeg onlangs met een homerun ook al naar een overwinning op Baltimore Orioles (7-1). De Red Sox beleven vooralsnog een teleurstellend seizoen, met 11 zeges tegenover 22 nederlagen. Bogaerts won in 2013 en 2018 met de ploeg uit Boston de World Series.

Voetbal: MVV moet weer speler in quarantaine zetten

09.34 uur: MVV Maastricht heeft weer een voetballer in quarantaine moeten plaatsen. De speler testte weliswaar negatief op het coronavirus, maar hij heeft intensief contact gehad met zijn ploeggenoot bij wie wel besmetting met het virus werd vastgesteld. Dat betekent dat trainer Darije Kalezic zondagavond in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Almere City FC twee spelers moet missen.

MVV maakte zaterdag al bekend dat één speler positief heeft getest. Hij ging direct thuis in quarantaine. Uit eigen onderzoek van MVV en het aanvullende contactonderzoek van de GGD bleek dat de betreffende voetballer meer dan vijftien minuten intensief contact had gehad met een ploeggenoot. De GGD legde hem eveneens thuisquarantaine op.

MVV wil niet zeggen om welke spelers het gaat. De wedstrijd in en tegen Almere kan gewoon doorgaan.

Basketbal: Lakers en Bucks door in NBA-playoffs

08.30 uur: De basketballers van Milwaukee Bucks en Los Angeles Lakers hebben de tweede ronde bereikt van de play-offs in de NBA. Na drie dagen waarin uit protest tegen het aanhoudende politiegeweld tegen zwarte Amerikanen niet werd gespeeld, haalden de Bucks en de Lakers hun benodigde vierde overwinning binnen.

De basketballers uit Milwaukee namen woensdag het initiatief tot een boycot. Ze weigerden aan te treden tegen Orlando Magic, omdat ze het racisme en de ongelijkheid in hun land zat zijn. Aanleiding daarvoor was het neerschieten door een politieagent van Jacob Blake, vorige week in de staat Wisconsin, waarin Milwaukee de grootste stad is.

Na gesprekken met de organisatie van de NBA over concrete actiepunten besloten de basketballers weer verder te gaan met de competitie. De Bucks beslisten zaterdag in Orlando de best-of-sevenserie tegen Orlando Magic door met 118-104 te winnen. De Lakers versloegen Portland Trail Blazers met 131-122.

Driebanden: Glenn Hofman wint GP Rosmalen

07.00 uur: De finale van het eerste grand prix-toernooi driebanden dit seizoen is gewonnen door Glenn Hofman Hij versloeg in Rosmalen Kay de Zwart in 28 beurten met 40-31.

Het is voor de Hagenaar Hofman zijn 2e overwinningen van een grand prix. Vorig jaar wist hij de GP van Oosterhout op zijn naam te schrijven door in de finale John Tijssens te verslaan.

Glenn Hofman vertrek over twee weken, samen met Jean-Paul de Bruijn, voor een lange periode naar Zuid Korea om deel te nemen aan twee grote toernooien van de Professional Billiards Association, waar beide spelers onder contract staan. De overwinning in Rosmalen levert Hofman een bedrag van 800 euro op