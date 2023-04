Nederlandse turnsters winnen op EK brons in landenwedstrijd

De ploeg van bondscoach Jeroen Jacobs kende in Antalya een sterke rondgang langs de vier toestellen, maar moest vervolgens nog één subdivisie afwachten of hun teamtotaal genoeg zou zijn voor een plek op het podium. De kwalificatiewedstrijd van woensdag gold bij de EK direct als finale.

Individuele finales

Naast de bronzen plak in de landenwedstrijd verzekerden Visser (meerkamp, brug en vloer), Wevers (balk) en Thorsdottir (meerkamp) zich van individuele finaleplaatsen bij de EK.

Wevers, die voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer internationaal in actie kwam, turnde op balk met een gedegen oefening naar 13,433 punten. Die score leverde haar de derde plaats op in de kwalificaties, waarin de Britse turnster Jessica Gadirova de beste was (13,600). Visser was aan brug met 14,466 punten de nummer twee van de kwalificaties aan brug. Ze hoefde alleen de Italiaanse Alice D'Amato (14,500) voor zich te dulden.

Op vloer plaatste Visser zich met 13,666 punten als derde voor de eindstrijd. De Britse Jessica Gadirova, de regerend Europees en wereldkampioene op vloer, plaatste zich als eerste (13,900). Per toestel plaatsen de beste acht turnsters, met een maximum van twee per land, zich voor de finales.

Visser, die met 54,031 punten de beste Nederlandse meerkampster was in Turkije, plaatste zich ook als vierde voor de meerkampfinale van vrijdag. Ook Thorsdottir (51,999) plaatste zich daarvoor (8e). De beste 24 turnsters met een maximum van twee per land komen in actie tijdens die finale.

Met de derde plaats in het landenklassement verzekerde Nederland zich ook van een WK-teamticket. Daarvoor was een plek bij de eerste dertien landenteams nodig. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.

Blije Wevers

„Ik ben heel erg benieuwd, maar ben vooral heel blij dat ik een goede oefening had”, zei Sanne Wevers, nog voordat ze zeker wist dat ze naar de balkfinale mocht. „Ik denk dat ik wel echt wat heb laten liggen in de afsprong. Daar moest ik echt even ingrijpen om hem tot mijn voeten te krijgen, maar uiteindelijk ben ik vooral heel blij.”

Wevers keerde bij de EK voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer terug op het internationale podium. „Het was weer spannend genoeg”, lachte ze. „Het was weer wennen om op zo’n groot toernooi te zijn en de snelheid mee te maken. Maar het was vooral wennen dat die spanning er weer is. Zo’n toernooi voelt toch anders dan een kwalificatie in Rotterdam. Het is voor mij wel weer goed om dat aan te gaan. Ik ben blij dat het me is gelukt om zo’n bijdrage te leveren aan het team.”

Voor de olympisch balkkampioene van 2016 was ook het materiaal in Antalya een kwestie van schakelen, erkende ze. „Het is een Gymnova-toernooi en de balken verschillen onderling best wel erg. Deze op het podium is veel zachter dan die in de inturnhal bijvoorbeeld. Dan zijn de pirouettes wel echt heel uitdagend om zo snel aan te passen. Maar ik stond er goed op vandaag.”