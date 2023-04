Turnsters Wevers, Visser en Thorsdottir op finalekoers bij EK

Wevers, die voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer internationaal in actie kwam, turnde op balk met een gedegen oefening naar 13,433 punten en een voorlopige eerste plaats. Visser deed datzelfde aan brug en leidt met 14,466 punten voorlopig het klassement aan dat onderdeel. Ook op vloer mag Visser met een score van 13,666 hopen op een finale: ze staat daar tweede achter de Roemeense Sabrina Voinea (13,700). Per toestel plaatsen de beste acht turnsters, met een maximum van twee per land, zich voor de finales.

Visser heeft, samen met Thorsdottir, ook uitzicht op de individuele meerkampfinale waarvoor de beste 24 turnsters zich plaatsen. Visser kwam in de meerkamp tot 54,031 punten, Thorsdottir tot 51,999. Ze staan daarmee voorlopig eerste en derde.

WK-ticket niet in gevaar

In het teamklassement staat de Nederlandse ploeg, die verder bestond uit Sanna Veerman en Vera van Pol, met nog één subdivisie te gaan voorlopig op de eerste plek met 158,896 punten. Hoewel er nog acht landen in actie komen is een plek bij de eerste dertien landenteams niet in gevaar. Een plek bij de eerste dertien is nodig om een teamticket voor de WK veilig te stellen. Bij de WK worden olympische startbewijzen verdeeld.

Pas aan het einde van de wedstrijddag, omstreeks 19.30 uur Nederlandse tijd, is duidelijk wat de prestaties van de Nederlandse turnsters waard zijn.

Wevers wacht op EK af wat concurrentie doet

Sanne Wevers hoopt dat haar score van 13,433 punten voldoende is voor een plek in de balkfinale bij de EK turnen in Antalya. De 31-jarige turnster staat met die score voorlopig op de eerste plek na drie van de in totaal vier subdivisies.

„De rest moet zich er nog even op stukbijten”, zei Wevers over de concurrenten die nog in actie moeten komen in de laatste subdivisie. „Ik ben heel erg benieuwd, maar ben vooral heel blij dat ik een goede oefening had. Ik denk dat ik wel echt wat heb laten liggen in de afsprong. Daar moest ik echt even ingrijpen om hem tot mijn voeten te krijgen, maar uiteindelijk ben ik vooral heel blij.”

Wevers keerde bij de EK voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio weer terug op het internationale podium. „Het was weer spannend genoeg”, lachte ze. „Het was weer wennen om op zo’n groot toernooi te zijn en de snelheid mee te maken. Maar het was vooral wennen dat die spanning er weer is. Zo’n toernooi voelt toch anders dan een kwalificatie in Rotterdam. Het is voor mij wel weer goed om dat aan te gaan. Ik ben blij dat het me is gelukt om zo’n bijdrage te leveren aan het team.”

Voor de olympisch balkkampioene van 2016 was ook het materiaal in Antalya een kwestie van schakelen, erkende ze. „Het is een Gymnova-toernooi en de balken verschillen onderling best wel erg. Deze op het podium is veel zachter dan die in de inturnhal bijvoorbeeld. Dan zijn de pirouettes wel echt heel uitdagend om zo snel aan te passen. Maar ik stond er goed op vandaag.”